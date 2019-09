Bibliai témájú előadással debütál Izraelben a Magyar Állami Operaház

Az Operaház 135 éves története alatt először látogat Izraelbe, erre a magyar-izraeli diplomáciai kapcsolatok újrafelvételének harmincadik évfordulója ad alkalmat.

Goldmark Károly Sába királynője című művével mutatkozik be a tel-avivi Izraeli Operaházban szeptember 10-én a Magyar Állami Operaház.

A jelmezes, vetítéssel kísért koncertszerű előadás főszerepeit Gál Erika, László Boldizsár és Sümegi Eszter alakítja, a további szerepekben Szemerédy Károly, Palerdi András, Töreky Katalin, Cserhalmi Ferenc és Rezsnyák Róbert hallható, az Opera Zenekart és az Énekkart (karigazgató Csiki Gábor) Kocsár Balázs főzeneigazgató vezényli.

Az előadás a Magyar Kulturális Évad Izraelben 2019. programsorozat részeként valósul meg a Külgazdasági és Külügyminisztérium kiemelt támogatásával – közölte a dalszínház.

A Magyar Állami Operaház 135 éves története alatt először látogat Izraelbe, erre a magyar-izraeli diplomáciai kapcsolatok újrafelvételének harmincadik évfordulója alkalmából rendezett emlékév teremt lehetőséget. Az Opera vezetésének régi terve, hogy a 2015-ben, Goldmark Károly halálának centenáriumán Káel Csaba rendezésében bemutatott művét az izraeli közönséggel is megismertesse.

A ritkán hallható alkotás Sába királynőjének Salamon királynál tett látogatását mutatja be Asszád, a jeruzsálemi katonatiszt tragikus történetén keresztül, aki jegyesét és istenét is megtagadja az uralkodónő iránt érzett szerelmétől vezetve. A francia nagyopera hagyományait követő romantikus alkotás zenéjén jól érezhető a kortársak, köztük Wagner, Mendelssohn, Verdi, Liszt és Gounod hatása, de Goldmark egyéni stílusjegyei is jól érzékelhetők.