Beolvasnak a hétköznapoknak

A Bulgakov Kávézóban ismét sor kerül a Versért Kávé játékra, amely során saját szerzeménnyel lehet kiváltani egy kávét a kultúrbisztróban.

Május 9. és 12. között immár kilencedik alkalommal szervezik meg a Kolozsvári Ünnepi Könyvhetet, melynek mottója: Beolvasunk a hétköznapoknak – írja a Kultúra.

A Könyvhétre meghívott szerzők: Szabó Róbert Csaba, Zágoni Balázs, Szőcs Margit, Tóth Krisztina és Nényei Pál.

A Bulgakov Kávézóban a Könyvhét első napján ismét sor kerül a Versért Kávé játékra, amely során saját szerzeménnyel lehet kiváltani egy kávét a kultúrbisztróban. Megemlékeznek a Helikoni közösség mártírhalált szenvedett íróiról, így Járosi Andorról. Karácsony Benőről, Ligeti Ernőről és Lakatos Imréről és munkásságáról is.

Kriterion Könyvkiadó gondozásában mutatják be Filep Tamás Gusztáv Azt hittem egykor, hogy csapatmunkában veszek részt című, kisebbségkutatókkal készült beszélgetőkönyvét, valamint Márkus András új regényét, az Elzát.

A rendezvényen kiemelt figyelmet fordítanak a családokra, megmozgatva az olvasni még nem is tudó legkisebbeket és a nyugdíjas korosztályt is. Megtekinthető lesz a Mátyás király lopni megy (Kolozsvári Bábjátszótér) és a Paprikajancsi kalandjai (Puck Bábszínház), és a gólyalábasok mellett a Misztrál Együttes is Kolozsvárra látogat.

Fellép a Kolozsvári Magyar Opera 90 fős gyerekkórusa, a Garabonciás együttes, és lesz slam poetry, Élőkönyvtár és táncház a Tokos zenekarral.

Balázs Imre József Kirándulás a felhőben című verseskötetéből megzenésített verseit adja elő a kisebbeknek, a Palinta Társulat interaktív családi koncertet tart.

Borítókép és fotó: kultura.hu