Bemutatták Rubik Ernő A mi kockánk című könyvét

Az elmúlt csaknem fél évszázadban világszerte több mint 350 millió példányban elkelt Rubik-kocka történetét, az alkotó ehhez kapcsolódó gondolatait rögzítő kötet a következő hetekben számos külföldi országban is megjelenik.

„Nekünk ez a kocka elsősorban mindig piros, fehér, zöld – a többi szín csak ráadás. Rubik Ernőnek – saját bevallása szerint is – szinte a gyermeke. Nekünk pedig büszkeségre okot adó rokonság: a magyar kreativitás hírnöke. Már nem is csak egy tárgy, hanem végtelen rejtvény, időtlen, inspiráló jelenség, vizuális jel, továbbgondolt forma, önmagán túlmutató szimbólum” – emelte ki az eseményen köszöntőjében Áder János köztársasági elnök.

Mint fogalmazott, A mi kockánk című könyv révén feltárul nemcsak az elvégzett munka, hanem az események sora, egy sajátos gondolkodásmód, világlátás, munkamódszer is. Hozzáfűzte: a kocka immáron olyan természetesen van közöttünk, hogy éppen ideje volt, az írjon róla könyvet, aki a legrégebbről ismeri.

A mi kockánk eredeti angol címe „Cubed – The Puzzle of Us All by Ernő Rubik”, a magyar fordítás a Libri Kiadó gondozásában jelent meg.

A könyv a következő hetekben Németországban, az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és Hollandiában is megjelenik, októberben pedig Kínában, Dél-Koreában, Szlovákiában és Csehországban.

A pódiumon a kiadó igazgatója, Halmos Ádám beszélgetett a szerzővel. Rubik Ernő, a Kossuth- és Széchenyi-díjas világhírű játéktervező, építész elmondta:

„Leginkább azt a rejtvényt próbáltam megfejteni, miként tud szólni hozzánk egy általunk életre keltett tárgy, amely ennyi különböző időben, korban, térben, kultúrában mégis egy gyökerű, jelentésű reagálást volt képes elérni”.

Mint kifejtette, a könyv egy időszakot állít a középpontba, ami egy ember életében elég hosszú, egy tárgy esetében azonban sohasem lehetünk biztosak, meddig van. „A kocka csak egy mozdulatlan tárgy, bár már létezik önmagát megoldó Rubik-kocka, sőt a neten keresztül egymással kvázi beszélgető kockák is vannak. Az emberi találékonyság kiterjesztése végtelen lehetőséget rejt magában”.

Rubik Ernő szerint a játék a használójával együtt alkot egy egészt, és ebben akkor történik változás, ha annak tendenciája és iránya van.

Böszörményi-Nagy Gergely, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány elnöke arról beszélt, hogy Rubik Ernő kockája úgy lett világhírű alkotójának minden szerénysége és visszafogottsága ellenére, ahogy az ország is sokak szerint a magyar rafinériának, finesznek köszönhette, hogy az évszázadok során megmaradt.

„A dizájn minőségét soha nem az határozza meg, miként néz ki, hanem hogyan működik. A MOME-n nemzetközi brandet építünk, 2030-ra a közép-európai régiók vezető intézményévé tesszük, hogy végre tudatosan, autonóm módon építsünk a magyar kreativitásra, és szülessenek meg a kocka utódai” – fejtette ki.

A 76 éves Rubik Ernő a MOME egyetemi tanára, az Európai Tudományos Akadémia tagja. Nevéhez a Rubik-kocka mellett több logikai játék megalkotása, így a bűvös kígyó, a bűvös négyzetek, a sudokube, a Rubik-óra és a Rubik-gömb fűződik.

A könyvbemutatón jelen volt Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége, és több ország nagykövete is.