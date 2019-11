Az Aidával és a Carmennel ünnepel a világhírű magyar operaénekes

Operaházi tagságának 35 éves jubileuma alkalmából gálakoncerten lép fel Komlósi Ildikó Kossuth-díjas mezzoszoprán 2019. december 9-én az Erkel Színházban. A rendkívüli esten az Aida egyik drámai jelenete és egy Carmen-keresztmetszet is elhangzik, fellép a FlamenCorazónArte Táncszínház és a Varidance társulat, a magyar énekes szólisták mellett pedig Marco Berti olasz tenor is közreműködik.

Több mint 35 éve, a felújítás alatt álló Operaház helyett ugyancsak az Erkel Színház színpadán debütált a társulat tagjaként Komlósi Ildikó. A Békésszentandrásról indult mezzoszoprán a Zeneakadémia elvégzése után Milánóban és Londonban folytatta tanulmányait. Nemzetközi pályája 1986-ban ívelt fel, miután megnyerte a Pavarotti-énekversenyt, ahol Verdi Requiemjében debütált a tenorklasszis partnereként, Lorin Maazel vezényletével.

Pályafutása elmúlt majd három és fél évtizedében a világ csaknem minden rangos operaházában és koncerttermében fellépett már,

a New York-i Metropolitantől és a Carnegie Halltól kezdve London, Párizs, Barcelona, Milánó, Berlin, Bécs és Szentpétervár neves intézményein keresztül a Veronai Arénáig, de a távol-keleti dalszínházak közönsége is jól ismeri őt.

Hangját tucatnyi felvétel őrzi, gazdag repertoárján megtalálható többek közt A kékszakállú herceg vára világszerte sikerre vitt Juditja, a Bánk bán Gertrúdja, a Parasztbecsület Santuzzája, a Salome Heródiása vagy Az árnyék nélküli asszony Dajkája is.

Az Erkel színházi jubileumi esten két másik emblematikus és közkedvelt szerepét, az Aidából Amnerist, egy keresztmetszetben pedig Carment idézi meg a közönségnek.

Komlósi Ildikó számára ugyanis mindig is fontos, hogy játszhasson is a színpadon – „soha nem kívántam csak énekes lenni, azt élvezem, hogy valaki más bőrébe bújhatok, ha a szerep mélyére ásva magamban is mást, valami meglepőt találok meg” – fogalmazott korábban az énekesnő.

Az ünnepi előadás igazi tour de force produkciónak ígérkezik. De a világhírű mezzoszoprán számára nincs ebben semmi rendkívüli – „soha nem voltam spórolós típus, amim van, azt minden este odaadom, és a közönség érzi, hogy a művész őszintén kiteszi eléjük a lelkét” – vallja Komlósi Ildikó.

Az Aida részletében Palerdi András, míg a Carmen-keresztmetszetben Gábor Géza, Sáfár Orsolya, Kálnay Zsófia, Fülep Máté, Szemerédy Károly és Megyesi Zoltán mellett Marco Berti olasz tenor lesz Komlósi Ildikó partnere, akivel a művésznő közös fellépéseit több DVD-felvétel is megörökítette.

A gála hangulatának fokozásában közreműködnek a Varidance táncosai (Hernicz Albert, Perger Balázs, Simon Gergő, Széchenyi Krisztián, Végső Zsolt, művészeti vezető, koreográfus: Vári Bertalan) és a FlamenCorazónArte Táncszínház művészei (Pirók Zsófia és Lippai Andrea flamencotáncosok, Alex Torres flamencogitáros). Az Opera Zenekart Szennai Kálmán vezényli, a jubileumi est rendezője Almási-Tóth András, az Opera művészeti igazgatója.