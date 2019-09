Amatőr fotósok is jelentkezhetnek a Magyarország 365 fotópályázatra

Három kategóriában – táj és természet, épített és tárgyi örökség, valamint városi és vidéki életképek témában – lehet nevezni.

Elindult a Magyarország 365 nevű fotópályázat, amelyre professzionális és amatőr fotográfusok is jelentkezhetnek itthon készült képekkel. A pályamunkákat a fotopalyazat.magyarorszag.hu honlapra lehet feltölteni október 18-ig.

A fotópályázatra három kategóriában – táj és természet, épített és tárgyi örökség, valamint városi és vidéki életképek témában – lehet nevezni – hangzott el az M1 aktuális csatorna szerdai műsorában.

„Egyszerű az alapgondolat, szeretjük ezt az országot, azt gondoljuk, hogy egy olyan országról van szó, amelyre büszkék lehetünk. Büszkék lehetünk a tájaira, az építészetére és, ami talán ennél is fontosabb, a közösségeire” – fogalmazott Dömötör Csaba államtitkár a műsorban, hozzátéve, hogy ezért is ebben a három kategóriában hirdették meg a pályázatot.

A pályázattal azt szeretnék üzenni, hogy az emberekre is büszkék, a fotópályázat jó lehetőség arra, hogy bemutassa a Magyarországon büszkeségre okot adó teljesítményeket.

Azt szeretnék, ha minél többen részt vennének a megmérettetésen, amelyre amatőr és profi fotósok jelentkezését egyaránt várjuk – közölte.

Kaiser Ottó fotográfus azt mondta: „nagyon jó képeket várunk”, azzal a megkötéssel, hogy durván nem szabad belenyúlni a fotóba.

A nemzetközi trendek szerint minden felvételt lehet annyiban manipulálni, hogy a tónusokat be lehet rajta állítani, a színvilágot is és egy kis tisztasági retust is meg lehet rajta ejteni, de durván, életszerűtlenül nem szabad belenyúlni a fotóba – mondta.

Mint mondta, manapság akár egy jó minőségű mobillal is lehet jó képet csinálni és elküldeni a pályázatra.

Beszélt arról is, hogy nagy lehetőséget lát a pályázatban, mert véleménye szerint Magyarországon sok olyan esemény van, amelyről igazából nincsenek értékelhető fotók, „nincs meg az a kollekció, amit egyben kirakhatnánk a falra és azt mondhatnánk a jövő évben egy vándorkiállításon, hogy ez ma Magyarország” – fogalmazott.

Dömötör Csaba közlése szerint a fotókat október közepéig lehet beküldeni, ezt követően a zsűri értékel, valamint közben közönségszavazásra is lehetőség nyílik. Várhatóan decemberben adják át a pályázat díjait. A zsűrizett képeket mind belföldön, mind külföldön szeretnék majd bemutatni – tette hozzá.