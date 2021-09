A Zeneakadémián mutatkozik be a Danubia Zenekar zenei projektje

A Zeneakadémia nagytermében debütál szeptember 23-án a Danubia Zenekar és művészeti vezetője, Hámori Máté új zenei projektje, a Közös hang, melynek célja az ország nehezebb sorsú településein élő, zenét tanuló gyerekek integrációjának elősegítése – közölték a szervezők.

A Máltai Szimfóniával közösen életre hívott program során a zenekar tagjai több mint fél éven át rendszeresen látogatták az iskolákat Tarnazsadányban és Tarnabodon, ahol együtt zenéltek az ifjú zenészekkel, előkészítve a szeptemberi zeneakadémiai fellépést – olvasható a közleményben.

A gyerekek és a zenekar tagjai klasszikus zenei motívumok és cigány dallamok együttes felhasználásával, erre az alkalomra készült Ott Rezső-művet mutatnak majd be a koncert első részében.

Az este további programjában a zenekar előadásában szerepel Rossini Tell Vilmos-nyitánya és egy magyarországi bemutató is, Thomas Ades brit zeneszerző Concerto for piano, no. 2 című műve, a zongoránál a hongkongi születésű, Berlinben élő Csijan Vong. A hangverseny Schumann I. B-dúr „Tavaszi” szimfóniájával zárul, Hámori Máté vezényletével.

„Úgy gondolom, egy zenekar elsősorban közösség, a zene pedig az egyik legfőbb közösségteremtő erő”

– fogalmazott Hámori Máté, aki felidézte, hogy három éve indították el Beethoven-projektjüket.

Az idén nemzetközivé bővülő kezdeményezésben a siket és nagyothalló embereknek segítenek kapcsolatba kerülni a zenével, az ép hallásúaknak pedig hallásuk megőrzéséhez járulnak hozzá. „Idén indul el több éves előkészítő munka után Énekút címmel zeneoktatási platformunk, amely az iskolai zeneoktatásban segíti minőségi tartalmakkal a pedagógusokat és a gyerekeket” – tette hozzá a Danubia Zenekar művészeti vezetője.

Kiemelte, hogy

a Közös hang című projekt első koncertjén a közös zenélés élményét adják mindenkinek. A koncertet további alkalmak követik – legközelebb november 26-án a Zeneakadémián.

Terveik szerint idővel a részt vevő települések listáját is kibővítik, hogy a közös zenélés élményében minél több zenetanuló gyermek részesülhessen. Az előadásokra – így a szeptember 23-ai első hangversenyre is – a gyerekek családját is meghívják, hiszen a sikeres integráció kulcsa nem csupán a szorgalmas gyerekek motivációja, de a család meggyőzése is, hogy van eredménye a zenébe fektetett sok erőfeszítésnek, és érdemes a gyereket a tanulás útján tartani hosszú távon is.