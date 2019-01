A Szabadság, szerelem a legbecsesebb Vajna-mementónk

A napokban elhunyt legendás producer egyik legkedveltebb alkotása arról szól, ami mindannyiunkat összeköt.

Andy Vajna a filmvilág kiemelkedő egyénisége volt, azon belül is a magyar filmipar újító és meghatározó személyisége. Nem csak producerként, de forgalmazócégek alapítójaként és kormánybiztosként is jelentős lépéseket tett annak érdekében, hogy jobbnál jobb filmek kerülhessenek vászonra úgy a hollywoodi, mint a magyarországi mozikban. Munkássága gyümölcse magáért beszél: olyan kasszasikerek kerültek ki a kezei közül, mint például a Rambo – Első vér, Az emlékmás, az Air America, a Tombstone, a Die Hard 3, a Dredd bíró, az Evita, a Terminátor 3, az Elemi ösztön, a magyarok közül pedig A miniszter félrelép, a Szabadság, szerelem, vagy épp az Oscar-díjas Saul fia (a Filmalapon keresztül).

Mint arról portálunk is hírt adott, január 20-án, életének 75. évében, hosszú, türelemmel viselt betegség után Andy Vajna távozott az élők sorából. E heti szavazásunkat tehát az ő emlékének szenteltük, és arra kértük olvasóinkat, mondják el, számukra melyik a legkedvesebb Vajna-film.

A producer sokoldalúságát jelzi, hogy nem csupán egy műfajban volt képes nagyot alkotni: egész különböző kategóriákban tudott egyaránt kultikussá váló filmeket „letenni az asztalra”. Ékes példa erre minden idők egyik legkiválóbb akciófilmje, a lélektanilag is fontos üzenetekkel, a műfaj számára pedig számtalan precedensértékű elemmel szolgáló Rambo, vagyis az Első vér egy nem kevésbé legendás színésszel, Sylvester Stallonéval a főszerepben. Az egész kisvárost puszta kézzel sakkban tartó vietnami veterán katona történetére olvasóink 26%-a adta le a voksát.

Hasonló sikert aratott a maga idejében a Terminator-sorozat, melynek harmadik epizódját szintén Andy Vajna jegyzi. Többek között azért őrjítette és őrjíti meg ma is – pozitív értelemben – a közönséget, mert a „szokásos” sci-fi elemeket, mint az időutazás, a robotlázadás vagy épp a csúcstechnológia, a már ismert, de szerethető karakterekkel (lásd Arnold Schwarzenegger) és lebilincselő forgatókönyvekkel ötvözi. Olvasóink 12%-a szavazott erre a filmre Andy Vajna mozijai közül – egyrészt talán, mert tényleg megmutatja az előttünk álló jövőt, másrészt valószínűleg mert tavaly nyáron hazánkban forgatták az újabb Terminátor-epizód egyes jeleneteit.

A szavazásban részt vevő olvasóink többségének azért természetesen a hazaihoz hajlik a szíve – és Andy Vajna az itthoni filmes munkákból is tevékenyen kivette a részét. Az első igazi sikerfilm, amely felrobbantotta a jegypénztárakat, A miniszter félrelép című vígjáték volt (hopp, egy újabb műfaj, amelyben producerként jeleskedett) Kern András, Koltai Róbert és Dobó Kata főszereplésével, illetve más hazai szupersztárok közreműködésével. A voksok 27%-a jelzi, hogy van, aki szívesebben csempészi be a derűt a gyászidőbe is: ők leginkább ezzel a kacagtató mozival emlékeznek Andy Vajnára.

Egyáltalán nem meglepő, de a maga tényszerűségében megrendítő és felemelő, hogy a legtöbb szavazat (35%) Andy Vajna filmjei közül a Szabadság, szerelemre érkezett. Az 1956-os forradalom és az azévi melbourne-i olimpián szereplő magyar vízilabda-válogatott drámáját sokak őrzik a lelkük mélyén: minden bizonnyal azért válhatott ilyen sikeressé a film, mert olyan értékről szól, mely mindannyiunk privát értékrendjén és ízlésvilágán túlmutat, azokat felülírja és összeköti. Sok olyan filmre volna még szükség, mely elevenné teszi a nézők számára a szabadság örömének és felelősségének, valamint az összetartozásnak az élményét. Ehhez pedig több olyan emberre volna szükség, mint amilyen Andy Vajna volt.

Borítókép: Dobó Kata a Szabadság, szerelem című filmben. Fotó: port.hu