A kormány mellett nemzetközi sztárok is támogatják a tehetségeket

A klasszikus zenét képviselő tehetségkutató valódi presztízst vívott ki magának, és szerte a világban a kezdeményezés nyomába lépnek.

Kevesebb, mint 5 évvel a VIRTUÓZOK zenei mozgalom megkezdése után, az alapító, Peller Mariann, valamint Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere, Maestro Plácido Domingo és Batta András, a Kis Virtuózok Alapítvány elnöke bejelentette, hogy továbbra is támogatja a fiatal klasszikus zenei tehetségek felfedezését és ápolását – mind Magyarországon, mind pedig nemzetközi szinten.

„Az első adás óta hihetetlenül lenyűgöznek a Magyarországon felfedezett tehetségek. A formátum új, kortárs közönséget teremt, és eléri a klasszikus zene szerelmeseit is.” – nyilatkozta Maestro Domingo.

A fiatal tehetségek további mentori támogatásának bejelentését erősítve a rendezvényen részt vett a japán mezzo-szoprán, Seia Lee, a világhírű olasz fuvolista, Andrea Griminelli, a kolumbiai karmester, Juan Antonio Cuéllar és Bogányi Gergely, magyar zongoraművész.

A legfrissebb eredmények, illetve a Virtuózok és a Kis Virtuózok Alapítvány támogatása kapcsán Peller Mariann így nyilatkozott: „Azzal, hogy Maestro Plácido Domingo, Lang Lang és más világhírű klasszikus zenei művészek támogatják az elmúlt években felfedezett tehetségeinket egy álom vált valóra… nemcsak a fiataloknak, hanem a Virtuózok szervezetnek is. Maestro Domingo az elmúlt 5 évben számos tehetségünket látta és támogatta, köztük Gyöngyösi Ivettet, Váradi Gyulát, Kristóf Rékát és Teo Gertlert. Ma pedig mindannyian örömmel néztük és hallgattuk a 14 éves Balázs-Piri Somát.”

Kásler Miklós elmondta: “Nem elég a tehetségeket felfedezni, szükség van a tehetségek gondozására, fejlesztésére és segítésére is, és ebben az Emberi Erőforrások Minisztériuma kiemelkedő szerepet tölt be. Fontos, hogy a fiatalok Magyarországon is játszanak és külföldön is közvetítsék a magyar zene értékeit. Célunk a tehetségek támogatása, és hogy a Virtuózok ne csak az országon belül váljon még nagyobb mozgalommá, hanem hogy a koncepció nemzetközileg is sikeresen megvalósuljon.„

A minisztérium, a Virtuózok és Maestro Plácido Domingo egyedülálló együttműködésének jelképeként a 20 éves magyar tehetség, Devich Benedek a Kaliforniában regisztrált Plácido and Marta Domingo Foundation-től egy nagybőgőt vehetett át. A nagybőgőt egy magyar hangszerkészítő, Rácz Barnabás készítette.