Cher bepereli Sonny Bono örököseit közös dalaik jogdíjai miatt

Cher beperelte egykori zenei partnere és volt férje, Sonny Bono özvegyét a Sonny and Cher dalok, mások mellett az I Got You Babe és a The Beat Goes On című slágerek jogdíjai miatt.

A Los Angelesben indított perben Cher azt állítja, hogy Mary Bono és más vádlottak megpróbálták megszüntetni a Cher és Sonny Bono között 1975-ös válásuk során megkötött üzleti megállapodás rendelkezéseit, melyek szerint mindketten 50-50 százalékban részesednek a közös dalok szerzői jogdíjaiból. A vád szerint Sonny Bono örökösei 2016-ban közölték, hogy felbontják egyes dalok licenszszerződését, holott Bonónak a Cherrel kötött megállapodását „nem mondhatják fel". A szerződésszegés miatt indított per vádirata szerint Cher kára legalább egymillió dollár (310 millió forint). A Grammy-, Oscar-, és Emmy-díjas énekesnő-színésznő 1964-ben férjével, Sonny Bonóval duóként jelent meg a zeneiparban, később több televíziós műsoruk is volt. Házasságuk 1967-től 1975-ig tartott. Cher később szólóban is hatalmas sikereket ért el. Sonny Bono később Palm Springs polgármestere, majd kaliforniai kongresszusi képviselő lett. 1998-ban síbalesetben halt meg a Tahoe-tó melletti Heavenly Mountain Resort síparadicsomban. Negyedik felesége, Mary Bono egyelőre nem reagált a vádakra. Borítókép: Cher és Sonny Bono