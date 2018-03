Catherine Deneuve lesz a prágai Febiofest díszvendége

Az eseményen Mundruczó Kornél Jupiter holdja című alkotását is levetítik.

Catherine Deneuve francia színésznő lesz az idei prágai Febiofest nemzetközi filmfesztivál díszvendége – közölte Kamil Spácil, a fesztivál igazgatója keddi prágai sajtótájékoztatóján. Az idei jubileumi, immár 25. fesztivált március 15. és március 23. között rendezik.

Catherine Deneuve a fesztivál ünnepélyes megnyitóján a prágai Vigadóban (Obecní dum) átveszi a Kristián-díjat rendkívüli filmművészeti pályafutásának elismeréseképpen. A francia színészlegendán kívül a fesztivál alatt Kristián-díjat kap Arnaud Desplechin francia filmrendező, Daniela Kolárová cseh színésznő és Leos Carax francia filmrendező és színész.

A Febiofesten, amelyet Fero Fenic Prágában élő szlovák filmrendező hozott létre, ezúttal mintegy 160 filmet mutatnak be, köztük magyar alkotásokat is. Mundruczó Kornél filmrendező személyesen is jelen lesz Jupiter holdja című filmdrámájának vetítésén – jegyezte meg az igazgató. A Febiofest vendégei között lesz továbbá Sally Potter brit és Goran Paskaljevic szerb filmrendező, Daphné Patakia belga, valamint Marina Cayon francia színésznő is.

Az idei vetítések a CineStar Andel és a Cerny Most moziközpontokban zajlanak, valamint Prága központjában, a Vencel téren is működtetnek egy ideiglenes mozit a rendezők.

A filmeket négy tematikus szekcióban vetítik. A jubileumi fesztiválra egy Best of elnevezésű szekcióval is készülnek, amelyben az elmúlt időszak 10 legsikeresebb filmjét fogják újra bemutatni.

A fesztivál legjobb filmjének járó nagydíjjal (Grand Prix) jelenleg 5000 eurós (1,56 millió forint) pénzjutalom jár. A zsűrielnöki tisztséget ezúttal Marta Kubisová cseh könnyűzenei legenda és egykori polgárjogi aktivista vállalta.

A Febiofest mára az egyik legnagyobb és legnépszerűbb kulturális rendezvénnyé vált Csehországban és komoly nemzetközi rangot vívott ki magának. A kiválasztott filmeket március 26. és április 21. között Csehország regionális központjaiban is megtekinthetik az érdeklődők.

Borítókép: VALERY HACHE / AFP