Zümik és MZ/X, robotok az enyingi isiben

A Digitális környezet a köznevelésben című program részeként agyafúrt informatikai oktatási eszközökkel gazdagodott a Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola.

Mindenféle kütyük költöztek be az enyingi isi informatikalaborjaiba. Robik, azaz robotok, azazhogy Edbotok. Eme programozható humanoid robot – gyakorlati oktatási eszköz – akkora, mint Pumukli. Kicsit talán nagyobb, s kevésbé kerge. Az iskolákban tanított legnépszerűbb programozási nyelveken ért; például Scratch, JavaScript, Python. Az idősebbeknek ez talán Mézga-féle MZ/X-érzés.

– A gyerekek be tudják programozni, hogy milyen mozgássort hajtson végre a robot. A programozás alapjait tanulhatják meg – magyarázta Frank Annamária intézményvezető. A robot tud mendegélni, gimnasztikázni és talán még táncolni is, ha jó programozó kéri fel. Wifin keresztül kommunikál az utasításokat küldő számítógéppel.

Két Edbot robit, négy legóból összeépített hasonló kütyüt és két érintőképernyős táblát is kapott a suli. – Nagyon fejlett eszköz – mondta utóbbiról a tanárnő. – Az interaktív táblákon jóval túlmutat, akár a tableteket is rájuk tudjuk csatlakoztatni, akár virtuálisan is írathatunk dolgozatokat – morfondírozott a pedagógus.

Általános iskolás kicsiknek való oktatási eszközöket, úgynevezett Bee-Botokat is kaptak. Ezek kérem, amolyan méhecskék. Gyerekszájak hívták zümiknek őket, ez nekünk is tetszett. Szóval a zümik is informatikát tanítanak a diákoknak, meg még fontosabbat is: az irányokat. Merre van a jobb, merre van a bal? A zümik nem zizzennek össze komputerekkel, hanem megfelelő gombnyomásra indulnak el. Jópofa pályákon kell a lurkóknak elnavigálniuk a zümiket. Akár 40 lépés is beplántálható elektronikus „agyacskájukba”, úgyhogy a gyerekeknek is fel van adva a lecke, amikor a zümikkel játszanak.

– Ki kell adni az utasítást a gyerekeknek, hogy a méhecskék jussanak el az itatótól a malacig – magyarázta Frank Annamária, hogy mit is kell tenniük a csemetéknek.