Zsúfolásig megtelt a kicsiny klubhelyiség Kiszelly Zoltán előadására

Csütörtök este Kiszelly Zoltán politológus tartott világpolitikai folyamatokat elemző, izgalmas előadást a Fő utcai Európa Klubban.

– Az információ lesz a 21. század olaja – egy az előadó csütörtök esti kulcsmondatai közül.

– Mi magunk mondjuk el magunkról az információt – folytatta. Kiszelly Zoltán a digitális geopolitika fogalmát használva beszélt az okos­telefonok, szoftverek, chipek ha­talmáról s arról, hogy a digitális, online térben viselt dolgainkról, vagyis vásárlási, fogyasztói szokásainkról rengeteg személyes információt kiadunk. Közeledő napi valóság, hogy az egyre jobban elterjedő „dolgok internete” révén az okos hűtőszekrény üzenetet küld az élelmiszerboltnak, küldjön hamar tejet címünkre: feledékenységünk miatt ne legyen keserű reggel a fekete…

– Jelenleg az Egyesült Államok uralja ezt a technológiát – mondta ki.

– Kína 2050-re a világ vezetője akar lenni – rukkolt ki egy újabb, pont idekapcsolódó kulcsmondattal a politológus, majd a tejes példánál részben megmaradva illusztrálta a két hatalom aktuális állapotát.

– Most a legszegényebb amerikai autóval megy a város szélére a szupermarketbe, és leértékelt tejet akar venni, mert csak arra van pénze – kezdett bele az összehasonlításba. – A legszegényebb kínai Belső-Kínában bicikliről álmodik! – fejezte be. Ennek ellenére nemzeti szinten Kína hamarosan az Egyesült Államok elé kerül, prognosztizálta.

Persze nem csak e két hatalomról beszélt. Az Európai Unió vezető országai, az olajban gazdag, erős arab országok, de a visegrádi négyek is szóba kerültek.

– Ugyanott tartunk, mint az első világháború előtt – húzott újabb erős mondatot.

Kiszelly Zoltán kifejtette, akkor a gyarmatosítás, a világ újrafelosztása volt, most a pia­cok újrafelosztása van terítéken.

– Most nem az életünkről, csak a pénzünkről van szó – fűzte hozzá.