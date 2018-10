Zöldebb környezet jött létre a Mosoly Óvodában

A Ráckeresztúri Mosoly Óvodában aktívan kezdték a nevelési évet. Szeptember végén játékos délelőttöt rendeztek a „Játsszunk mindannyian!” felhíváshoz kapcsolódva, októberben udvarrendezés, zöldítés következett.

A takarítás világnapja alkalmából egész hetes udvarrendezés volt a program – mesélte Gáborné Kutasi Katalin óvodavezető. – Megkértük a szülőket, segítsenek, hogy minél szebb, zöldebb környezetben töltsék napjaikat a kicsik.

S a szülők mentek is, nem üres kézzel: nagyon sok virágot, fűszernövényt, gyógynövényt vittek, még gyümölcsfa és fenyőfa is került az ovi udvarára. Ráadásul kézzel készült kerti játékokat is telepítettek az elkorhadt régiek pótlására. Az óvodavezető és munkatársai bíznak benne, hogy ez még csak a kezdet, és hamarosan kétszeres zöld óvodához méltó körülmények fogadják a kicsiket, akik maguk is részt vettek az ültetésben, locsolásban. Így lesz ez a jövőben is: gondos gazdaként művelik kertjüket.