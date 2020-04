Zökkenőmentesen folytatódik idén is a Magyar falu program

Sok minden megállt vagy lelassult, esetleg online lett az elmúlt időszakban a járványügyi helyzet miatt, de a Magyar falu program évek óta töretlenül megy előre, és ennek nem vethet gátat a koronavírus sem.

– Kiemelt célkitűzés, hogy a falvak és nagyvárosok közötti választás ne életminőség és életminőség, hanem életstílus és életstílus közötti választássá váljon – mondta Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. A Magyar falu program pályázati köre a 2020-as évben 3 fő pillérre terjed ki: szolgáltatásfejlesztés, infrastrukturális és eszközfejlesztés, valamint az identitástudat erősítése. Már hét pályázatot kiírtak, amelyből 2020. március 31-én a Magyar falu program első három pályázata nyílt meg a pályázók előtt.

Falubuszok, utak és identitástudat

Fejér megyében 95 település pályázhatott a Magyar falu program 2019. évi alprogramjaira, és 263 kérelmet támogattak, 2,85 milliárd forint összegben. Új, korszerű orvosi eszközök beszerzésére 38 település kapott 103 millió forintot, míg félmilliárdnál is több pénz jutott önkormányzati tulajdonú utak felújítására, 337 millió a nemzeti és helyi identitástudat erősítésére. Több mint 250 millió forint állt rendelkezésre a közterületek karbantartására, de a falu- és tanyagondnoki buszok beszerzésére is ment 74 millió. Szolgálati lakások kialakításának támogatására 90, járdaépítésre 103 millió forintot költhettek az önkormányzatok, de még a temetők fejlesztésére került 95 millió forint.

Rendelő, szolgálati lakás

Isztimér községben is zajlanak éppen a munkálatok, az önkormányzat és a lakosok nagy örömére: jelenleg éppen az orvosi rendelőt és a vele egybeépített szolgálati lakást újítják fel. Nemcsak a héjazatot rakják újra, hanem az egész tetőt lecserélik a Magyar falu program támogatásával. Gömbösné Rostaházi Judit polgármestertől tudjuk, hogy reményeik szerint egy hónapon belül a végéhez ér a 18,5 millió forintos beruházás. A kivitelező lepsényi cég munkatársai tudják, hogy gyorsabban és halkabban kell dolgozni a szokásosnál, ugyanis a lakásból nem tudtak kiköltözni az ott élők, és az orvosi rendelőben továbbra is a körzeti orvos dolgozik.

A tetőcsere nyáron indul

Zámolyon tavaly decemberben közel 24 millió forintot nyertek a régi óvoda tetejének cseréjére. A nagyjából 300 négyzetméteres épület, amely gazdatiszti lakásnak épült 1810-ben, és amelyben a település első óvodája is működött, jelenleg 3 szolgálati lakásnak ad helyet. A ma már több mint 200 éves tetőszerkezet alatt nincs betonkoszorú, és be is ázik, repednek a falak. Régóta tervezik a cseréjét, amire most végre megvan a forrás. A tervek is elkészültek, és megvan a kivitelező cég is. A munka befejezésének határideje 2021 júniusa. Emellett Sallai Mihály polgármester azt is elmondta, az önkormányzat több pályázatot is készül beadni most a Magyar falu programban közterületi eszköz beszerzésére, belterületi útfelújításra, valamint járdaanyag költségtámogatására.

Teljes belső felújítás

Miközben Zámolyon még csak most kezdődik majd a munka, Vértesbogláron már folyik a közösségi házban a belső felújítás, amelyre a Helyi identitástudat erősítése című pályázaton nyertek forrást. Az elnyert támogatás három részre oszlik, a felújításon fe­lül tartalmaz eszközbeszerzést és egy nagy kulturális rendezvény megtartását is. Ez utóbbit május végére tervezték, de a jelenlegi helyzet miatt biztosan átcsúszik őszre. Ami a felújítást illeti, Sztányi István polgármestertől megtudtuk, ez konkrétan festést és a radiátorok cseréjét jelenti, valamint a nagyteremben parkettázást és álmennyezet kialakítását.

Megújuló plébánia

Száron nem az önkormányzat, hanem a helyi egyházközség nyert mintegy 15 millió forintot a plébánia felújítására. Németh Norbert polgármester elmondta, az L alakú épület hátsó része a tervek szerint teljesen új funkciót kap: ifjúsági közösségi teret és vendégszállást szeretnének benne kialakítani. Ehhez azonban használhatóvá kell tenni a helyiségeket, szükség lesz többek között az épület megerősítésére és szigetelésre, mosdók kialakítására. Szeretnék, ha nyáron megindulnának a munkálatok, hiszen a „papírmunka” kész, jelenleg a kivitelezővel folynak tárgyalások arról, mikor tudnának kezdeni.

Lendületben Iváncsa

A település arra törekszik, hogy minden megvalósítható és a fejlődést elősegítő pályázati lehetőséget megragadjon – nyilatkozta lapunknak Molnár Tibor polgármester, akitől megtudtuk: tavaly a Magyar falu program keretében közel 20 millió forintból kívül-belül megújulhatott a felnőtt orvosi rendelő, amelyre méltán lehetnek büszkék az itt lakók, hiszen a kor követelményeinek mindenben megfelel. Ugyanez igaz a 12 millióból belső felújításon (mosdók, közösségi terek, belső nyílászárók) átesett faluházra. Mindkét beruházást januárban adták át a közösségnek. Ahogy Molnár Tibor fogalmazott: minden lehetőséget szeretnének megragadni, így a beruházások 2020-ban is tovább folytatódnak. Iváncsán jelenleg is több, már idei MFP pályázat elbírálására várnak, közöttük az útfelújításra (15 millió), járdák építésére (5 millió), és a másik komplexebb orvosi rendelő felújítására (40 millió) adtak be kérelmet.

Napelemek, szigetelés

Daruszentmiklós a Magyar Falu program „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” című felhívásán sikeresen pályázott a programokhoz szükséges eszközbeszerzése és közösségszervező munkatárs foglalkoztatására; az elnyert támogatás 7,7 millió forint – tudtuk meg Rauf Norbert polgármestertől. Az önkormányzat 2,4 millió forintot nyert a polgármesteri hivatal melletti szolgálati lakások felújítására (nyílászárók cseréje, vakolat és festés javítása, hőszigetelő rendszer és napelemes rendszer kialakítása). Pályáznak továbbá a belterületi utak felújítására (15 millió forint), új játszótér kialakítására és a közösségi tér korszerűsítésére, illetve közösségszervező munkatárs alkalmazására.

Aszfaltos út készül

Kálozon a Magyar falu programban aszfaltos út (burkolt árok a csapadékvíz elvezetésére, járda- és útépítés) készül a Kertészházi utcában; az 51,2 millió forintos beruházás már megkezdődött – tájékoztatta a Hírlapot Weisengruber Imre polgármester. Kétszer 5 millió forintos támogatásból megújul az óvoda udvara (kerítésfestés, a bejárat térkövezése és udvari játékok), valamint a katolikus temető utcafronti, oldalsó és hátsó kerítése. A munkák a tervek szerint az idén megvalósulnak.

Egy új óvoda az álom

Sárszentmihályon a napokban kezdődött meg a Magyar falu program pályázata nyomán a sportpark kialakítása – mondta el lapunknak Óber Andrea polgármester. A főutcán a felújításra kerülő járdaszakasz kivitelezésére nyertek anyagköltség-támogatást; a munkaterületet április végéig átadják. A település az „Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés és felújítás” című pályázaton is indult, illetve egyéb MF-projektek előkészítése is folyamatban van. Mihályon egy új óvoda az álom, annál is inkább, mert a jelenleg működő gyermekintézmény épülete 1890-ből(!) való. Az épület sem méretében, sem műszaki állapotában nem biztosítja a szükséges feltételeket az óvodai nevelés megfelelő szakmai szinten tartásához. A nem kis beruházáshoz pályázati lehetőségre várnak.

Kezdődik a járdafelújítás

Tácon a katolikus egyházközség a temető ravatalozója elé épít előtetőt, és a ravatalozót is felújítja a Magyar falu program pályázati támogatásából; a kivitelezési munkálatok jelenleg is zajlanak – mondta el Horváth Tamás polgármester. A településen áthaladó út mentén, a Petőfi és az Ifjúság utca közötti szakaszon járdát építenek, ehhez az építőanyag költségére nyertek forrást; a munka heteken belül megkezdődhet. Pályáztak továbbá a járda folytatására az Ifjúság és a Széchenyi utca között, valamint újfent orvosi eszközökre.