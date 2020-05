Zárt tárolókból is több helyen eltulajdonítottak kerékpárokat Fehérváron

Több alkalommal előfordult, hogy a társasházak zárt tárolójából tűntek el kerékpárok. Az üggyel kapcsolatban felkerestük a rendőrséget, hogy megtudjuk, a biciklik regisztrációja hogyan segítheti a nyomozást.

Korábbi lapszámunkban már beszámoltunk róla, hogy egy, a szerkesztőségünkbe érkezett bejelentés szerint az utóbbi időben a város több helyszínéről eltulajdonítottak kerékpárokat. Olvasónk, aki személyesen is érintett, elmondta, a társasház zárt tárolójából, éjszaka tűntek el kerékpárjaik. Mint említette, a zárat nem rongálták meg a tettesek, láthatóan kulccsal jutottak be. Véleménye szerint legalább két ember kellett a lopás elkövetéséhez, mivel olyan csapágyas zárat használtak a kerékpárok biztonságos tárolásához, melynek szétvágásához és szétszereléséhez legalább két személy szükséges. Tudomásunk szerint a környék több lépcsőházának bejárati ajtó kulcsa azonos, mivel ezek egyben a szeméttároló nyitására is szolgálnak, így az egyes épületekben viszonylag nagy az átmenő forgalom.

Olvasónk értesülései szerint a szomszédos lépcsőház zárt tárolójából is eltűntek kerékpárok az elmúlt időszakban. Ez esetben is lakattal, zárral védett helyről tulajdonították el a bicikliket. Lapunk úgy tudja, a társasház közvetlen környezetében nincsenek térfigyelő kamerák, kizárólag a környék boltjainak kiszolgáló-, illetve vendégtereit figyelik.

Az esettel kapcsolatban felkerestük a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságot, akiktől megtudtuk, a hozzájuk tartozó illetékességi területen az elmúlt évekhez viszonyítva nem ugrott meg a kerékpárlopások száma.

Mint már korábban megírtuk, a BikeSafe regisztrációs rendszer lopás esetén a rendőrség munkáját is megkönnyítheti, és a megtalálás esélye is nő. A bejegyzett kerékpárok esetén a nyilvántartásba vételt igazoló matricát felragaszthatják a tulajdonosok a biciklijükre, ám ez nem kötelező, pusztán egy lehetőség, amely a későbbi beazonosítást segítheti. A regisztráció ténye több szempontból is elősegítheti a rendőrség munkáját.

– Amennyiben kerékpárt tulajdonítanak el, akkor a tulajdonosnak feljelentést kell tennie a rendőrségen. A nyomozás minden esetben a feljelentés után indul, majd kap egy bűnügyi számot, és határozattal elrendelésre kerül a körözés a HERMON Körözési Információs Rendszerben. A feljelentés megtételekor minden olyan adatot, fotót és információt meg kell adni, ami a felderítés vagy azonosítás során fontos lehet. A rendszerben regisztrált kerékpárok esetében ez megkönnyíti a feljelentés megtételét, mert minden szükséges adat rendelkezésre áll – tudtuk meg a rendőrségről.

A nyilvántartásba vétel abban az esetben is segítség lehet, amennyiben a szakemberek lefoglalnak egy kerékpárt, továbbá használt eszköz vásárlásánál is hasznunkra válhat.

– Amennyiben a rendőrség lopott kerékpárokat foglal le a megyénkben, akkor a tulajdonosok beazonosítását elősegítheti a rendszerben regisztrált, lopott státuszra átállított kerékpárok leellenőrzése. A rendőrség egy hasznos kisegítőrendszernek tartja ezt az elektronikus rendszert. Bűnmegelőzési szempontból is hasznosnak ítéljük meg, mert ha használt kerékpárt vásárolunk, akkor bárki le tudja ellenőrizni a rendszerben, hogy nem szerepel-e a megvásárolni kívánt kerékpár a lopott kerékpárok között – tájékoztatta lapunkat a rendőr-főkapitányság.

A rendőrök folyamatosan ellenőrzik a kerékpárokat és az azokkal közlekedőket, ezzel is megpróbálják kiszűrni az eltulajdonított eszközöket. A befejezett bűnügyi eljárásokat tekintve az elmúlt évek statisztikai adatai alapján erősen változó tendenciát figyelhetünk meg a kerékpárlopások tekintetében. Ezen eljárásokat figyelembe véve 2017-ben 120, 2018-ben 89, 2019-ben pedig 106 darab eltulajdonított kerékpárról adott számot a rendőrség.

A statisztikai adatok alapján megállapítható, hogy az eltulajdonított kerékpárok darabszáma hullámzóan változik, nincs kiemelkedő hónap vagy akár negyedév sem. Jellemzően a nagyobb városokban és a Velencei-tó mellett lévő településekről tulajdonítják el a kerékpárok jelentős részét. Fontos, hogy minden esetben figyeljünk és vigyázzunk értékeinkre.