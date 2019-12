Zajlik az élet a vár alatt – szépen fejlődik Csókakő

A képviselő-­testület megalakulását követően, november végén tartották az új ciklus első ülését a településen, ahol Fűrész György folytathatja polgármesterként a munkát.

Ebben a ciklusban némileg más felállásban működik tovább a korábban Csákberénnyel és Söréddel közös önkormányzati hivatal. A társulásból Söréd távozott, és január 1-jével megszünteti a korábbi együttműködést az óvoda és a szociális ügyek kérdésében is. Emiatt több változás is lesz a jövőben, erről is tárgyaltak a képviselők az első testületi ülésen.

– Meghallgattuk az adóigazgatási beszámolót is, szerencsések vagyunk, nagyon jó az adófizetési morál a faluban. Év vége előtt 93 százalékos a teljesítettség: a három létező adófajtából – iparűzési, gépjármű-, kommunális – 34 millió forint közpénz marad a faluban, ebből tudunk gazdálkodni. A bevételeink az elmúlt években jelentősen nőttek, ami azért szerencsés, mert nekünk ebből a pénzből kell megoldani többek között a községi intézmények és utak fenntartását, javítását, valamint az egyéb fejlesztéseket is – mondta a képviselő-testületi ülés kapcsán az újraválasztott polgármester, aki azt is kiemelte, hogy az alpolgármester és a képviselők is társadalmi munkában, azaz ellentételezés nélkül végzik feladataikat a településen. A bevett szokás szerint az így megspórolt összeg a képviselők külön költségvetésébe kerül, akik aztán ezt a pénzt a faluban általuk megvalósítani kívánt elképzelésekre, fejlesztésekre fordítják. Főként olyanokra, amelyeket az állam által nyújtott, feladatfinanszírozási forrásokból nem tudnak megoldani. Ilyen – hogy csak egyet említsünk – az óvoda előtti járda. Vannak persze adósságok is Csókakőn.

– Az óvoda, az önkormányzati hivatal és az orvosi rendelő energetikai felújításával vagyunk adósak. Ennek két oka van. Az egyik, hogy a TOP-pályázatok idejének beadásához képest, amire megszülettek az eredmények és megjött a pénz, az árak elszaladtak. A másik, hogy kivitelezőt sem találtunk, aki elvállalta volna a munkát. Tudom, egyikkel sem vagyunk egyedül. Ám mivel a ciklus 2020-ban zárul, szorít az idő, jövőre készen kell lenni a munkával. Ez tehát most a legfontosabb feladatunk – árulta el Fűrész György.

Ugyancsak pályázati pénzből, a Magyar Falu Programban elnyert forrásból valósulhat meg az Ady Endre utca aszfaltozása és a Petőfi Sándor utca megújítása. De a Közép-magyalosi dűlő felújítása is napirendben van, amire 10 millió forintot nyert az önkormányzat. A rövid távú tervek között szerepel az óvoda kerítésének és udvarának felújítása is, valamint a sportpálya öltözőjének rendbetétele. Ezen felül számos hosszabb távon megvalósuló elképzelése van az önkormányzatnak, mint például a Csókakőt Mórral összekötő mintegy 3,5 kilométeres út, ami főként a lovas turizmusnak és a kerékpárosoknak kedvezne.

Csókakő esetében kihagyhatatlan téma a Várprogram, amelynek első szakasza lezárult. A fellegvár helyreállítására 270 millió forint áll rendelkezésre. Idén megtörtént a terület régészeti feltárása, az eredmények kiértékelése folyamatban van. A ciklus végére szeretnének eljutni a vár alsó részének helyreállításáig és a terület rendezéséig. További cél, ami egyáltalán nem új keletű, hogy a lakosságszám meghaladja az 1500 főt – jelenleg 1460-an élnek a faluban –, hiszen afelett a település költségvetése megemelkedhetne, ami a további fejlesztések egyik feltétele.