Zajlik a küzdelem helyi szinten is a járvány megfékezéséért – Körkép a megyéből

Az élet nem állt meg, csak visszaszorult az otthonokba.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: virslis fonat

Az élet csak látszólag állt meg

– Kincsesbányán fegyelmezetten viseli a lakosság a szigorított élethelyzetet – mondta lapunknak Murányi Mariann polgármester. – A rászoruló időskorúak ellátását az önkormányzat, boltosok, önkéntesek közös erővel látják el. A közétkeztetés folyamatos, kiszállítással működik. Az élet csak látszólag állt meg: ügyes kezű varrónőink szorgalmasan készítik a hiánypótló maszkokat. Virulnak a nárciszok, alakulnak a veteményágyások a kiskertekben. A falakon belülről kommunikálnak az emberek és példás összefogás rajzolódik ki. Szó szerint is. A gyermekes családok körében futótűzként terjed a feladat: rajzolj egy nagy szívet és tedd ki az ablakodba! Kincsesbánya lassan csupa szív lesz, köszönetképpen a frontvonalban értünk dolgozóknak.

Néhányan nem veszik komolyan

– Egy tájékoztató anyagot szórólapként minden háztartáshoz eljuttattunk – nyilatkozta Kovács Zoltán, Vértesacsa polgármestere. – Nálunk viszonylag nyugodt a hangulat egy-két „internetes okoskodót” leszámítva. A településen élők jelentős többsége betartja az ajánlásban foglaltakat, az idősebb korosztály tagjai közül azonban néhányan nem akarják tudomásul venni a veszély nagyságát. Óvodás és iskolás korú gyermekeink szülei ügyeleti ellátást nem igényeltek. Játszótéri eszközeink használatát megtiltottuk. Idős, rászoruló lakóink részére napi egy alkalommal szociális étkeztetés keretein belül házhozszállítással biztosított a főtt étel. A hátrányos helyzetű gyermekek szülei a községházánál veszik át az ebédet minden nap 11 órakor. Önkormányzatunktól lakossági segítséget ez idáig csak gyógyszerkiváltás miatt kértek, önkéntes segítőnek eddig hárman jelentkeztek.

Csak az anyakönyvezés történik személyesen

– Az iskola bezárását követően a digitális átállás zökkenőmentesen megtörtént – mondta Kardos Ádám, Pákozd polgármestere. – Az óvoda március 17-től határozatlan ideig zárva tart. Az önkormányzatnál az ügyintézés folyamatos, azonban személyesen csak anyakönyvezés történik. A szociális bizottság az idősebb korosztály otthonmaradásának biztosítása céljából a családsegítő szolgálat, a háziorvos, a polgárőrség és szociális munkások bevonásával többször ülésezett. A köz- és szociális étkezés is biztosított, igény szerint kiszállítással is. A szájmaszkok hiánya miatt helyi önkénteseket toboroztunk, akik folyamatosan varrják a lakosság, valamint a közintézményekben, boltokban és üzletekben dolgozók számára a maszkokat. Ugyancsak önkénteseken, valamint a polgárőrségen keresztül megkezdődött az élelmiszerek és gyógyszerek kiszállítása. Nagy könnyebbségét jelent, hogy a boltok is partnerek ebben. A Kardos Ádám polgármester, Pákozd Nagyközség és a Fidesz Pákozd facebook, valamint a pakozd.hu weboldalon folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot a naprakész információkról és rendelkezésekről. Tájékoztató füzet készült, amely a vírussal kapcsolatos tudnivalókat és a legfontosabb elérhetőségeket tartalmazza, ilyet minden család postaládájába eljuttatunk. A településen a buszvárók utcabútorai, valamint a boltok, üzletek előtti korlátok fertőtlenítése is megkezdődött, amelyet rendszeresen végzünk.

A fegyelmezett falu

Gánton már keresztrejtvényt és gyerekkiadványokat is bedobnak a postaládákba egy felajánlásnak köszönhetően, ezzel is segítve a kényszerű otthonmaradás idejének eltöltésében. Spergelné Rádl Ibolya polgármester azt is elmondta, örömmel látja, hogy a gántiak fegyelmezetten betartják a kérést és igyekeznek otthon maradni. Üresek az utcák, a játszótér, a szülők is szigorúan veszik a gyerekek otthoni tanulását, és nem engedik ki őket az utcára. Éppen ezért volt nagy a felháborodásuk, hogy amíg ők igyekeznek minden óvintézkedés megtenni saját és családjaik biztonsága érdekében, addig a jó időben ellepték Gántot és a környéket a kirándulók, a turisták. Ezért az önkormányzat táblákat is kihelyezett, amelyen arra figyelmezteti őket, rossz helyen járnak, de amint elmúlt a veszélyhelyzet, szívesen látják őket viszont. Ami az idősek ellátását illeti, Gánton is van lehetőség segítség kérésére, de a legtöbb család maga gondoskodik rokonairól.

Akik betartják és akik nem

Vértesbolgáron akik otthoni munkát végeznek, nem nagyon hagyják el a házukat, számolt be a tapasztalatokról Sztányi István polgármester. Az utcákon nincsenek lófráló gyerekek, az idősek is megfogadták a tanácsot és otthon maradnak. Természetesen Bogláron is megszervezték a rászorulók ellátását az önkormányzatnál, és eddig úgy tűnik, leginkább a bevásárlásban kérnek segítséget az idősek. Annak ellenére, hogy a szomszédos Bodméron is felajánlották a segítséget, néhány nappal ezelőtt is csak nagyon kevesen vették azt igénybe. Katona László polgármester sajnálkozva mesélte, hogy a nyugdíjasok inkább eljárnak vásárolni meg gyógyszertárba, ami pedig utazással is jár, tekintve, hogy a településen nincsen sem bolt, sem patika. A gántiakhoz hasonlóan ő is felháborodással vette tudomásul a jó időben azt a kiránduláshullámot, amely Bodmér környékét is elárasztotta.