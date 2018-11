X, Y, Z – egy munkahelyen a három generáció

Hamarosan az X, az Y és a Z generáció együtt lesz jelen a munkaerőpiacon, amelyre a munkáltatóknak alaposan fel kell készülniük.

Számos tanulmány foglalkozik a jellemzően 1965 és 1983 között született X, az 1984 és 1994 között született Y, valamint az 1995 és 2005 között született Z generáció tagjaival. A generációk képviselői hamarosan egyszerre lesznek jelen a munkahelyeken, amely az eltérő igények miatt komoly gondot jelenthet a munkaadók számára. Egy nemzetközi kutatás arra volt kíváncsi, a különböző korosztályok képviselői mit gondolnak a vezetői pozícióról, mit várnak jövőbeli karrierjüktől, és hogy véleményük szerint melyek azok a technológiák, amelyek leginkább hozzájárulnak az innovatív munkahely megteremtéséhez.

A Generation series nevű, több mint 18 ezer főt megmozgató amerikai kutatás eredményei alapján nemcsak a diákok, de a már dolgozó emberek is úgy gondolják, hogy a következő időszakban leginkább a virtuális valóság változtathatja meg a mindennapi munkavégzést. A VR (Virtual Reality) technológia négyből három megkérdezett szerint kiváló lehetőséget kínál a nem helyhez kötött, kötetlen munkavégzéshez – kiterjesztve a már most is ismert, sokszor hangoztatott „home office”-t, vagyis az otthoni munkavégzést. A tréningek, továbbképzések tekintetében azonban valamelyest ellentmondásosak az eredmények, hiszen mindhárom generáció jobbára a személyes tanfolyamokat preferálja az e-learninggel, vagyis az online képzésekkel szemben.

Saját vállalkozást inkább a már aktívan dolgozó X és Y generáció indítana (a válaszadók egyharmada); az eredmények szerint négy Y és Z generációs diákból csak egy motivált vállalkozásindításban. Pályafutásuk további részében a Z generációs diákok 35 százaléka és a még felsőoktatásban tanuló Y generációsok 39 százaléka nemzetközi vállalatnál vagy szervezetnél dolgozna, míg az Y generációs dolgozók 43 százaléka és az X generációsok 41 százaléka saját vállalkozásban vagy startup-vállalatnál találná meg számításait a jövőben.

Az átlag azt mutatja, minden korosztálynak fontos, hogy kipróbálja magát vezetőként is, de mindez leginkább a Z és az Y generáció szülötteire igaz. Itt a válaszadók több mint 60 százaléka szeretne vezetővé válni. A felsőbb szerepkörben kevésbé vonzó tényező a stressz (ez a Z generáció 58 százalékát, az X generáció 52 százalékát aggasztja), de a legfiatalabbak az elbukástól (34 százalék) és a magabiztosság hiányától (33 százalék) is félnek. Ugyanakkor számukra a magasabb szintű felelősség jelenti a szerepkör legnagyobb pozitívumát.

