Vörösmarty pincéje újra nyitva Velencén

Vörösmarty szellemisége újraéledt a Bence-hegyi kilátó tövében, ahol harmincévnyi hányatott sors után új életre kelt az a műemléki épület, ahol a Szózat költője töltötte szabadidejét.

A pince Jász András és Horváth Márk akusztikus jazz session estjével ünnepelte 2020 nyarának és a pince megnyitásának kezdetét.

Ha nem is a velencei pince hűsében találta fel a fröccs szót Vörösmarty Mihály, de egészen biztosan sok szódás bort fogyasztott itt ismerősei, barátai körében a Szózat költője. A műemléki védettséget élvező Vörösmarty-pince szombaton este harminc év utáni első szezonját nyitotta meg ezen a nyáron a Bence-hegyi kilátó tövében, ahonnan a Velencei-hegységre és a tóra is páratlan kilátás nyílik. A pince mellett szőleje volt itt a költőnek, ahol nemcsak bort, de pezsgőt is készített, bár az őszinte leírások szerint nem éppen a legjobbat. Persze ez mit sem von le annak értékéből, hogy micsoda ihletadó környezet lehetett ez számára.

A második világháborúban súlyos sérülést szenvedett a pince, a hatvanas években azonban elhatározták, hogy vendéglátóipari célra felújítják, így lett a hetvenes–kilencvenes évek velencei kulthelye. Ebben az időszakban nyitották össze a föld alatt a szomszédos, szintén műemléki présház alatti pincesorral Vörösmarty pincéjét – mesélt a történelmi háttérről L. Simon László országgyűlési képviselő, a megújítás irányítója, hozzátéve, hogy a rendszerváltást követően azonban privatizálták, s közel harminc évig zárva volt. Tavaly előtt kezdték meg a felújítást, melynek során a két műemléki présház kívül-belül megújult a pincéktől a tetőnádazatig. Éppen péntekre fejeződtek be a munkálatok, melynek során Richter Ferenc kőfaragó mester lélekkövei is a helyükre kerültek. Az i-re a pontot pedig Jász András és Horváth Márk akusztikus jazz koncertje tette fel szombaton este.