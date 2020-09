Vízvesztő pozícióban a Kárpát-medence

A Fehérvári Civil Központban szervezte meg az Önkormányzatok a klímaváltozás elleni küzdelemben című szakmai klímakonferenciát a Fejér Megyei Önkormányzat és a Klímabarát Települések Szövetsége.

– Mivel hazánk vízvesztő pozícióban van, azaz több víz hagyja el az országot, mint amennyi bármilyen formában érkezik, egyre nagyobb a jelentősége a megtartott víznek, amelyre megőrzendő értékként, kincsként és erőforrásként kell mindannyiunknak tekinteni – mondta köszöntőjében Dukai Miklós önkormányzati helyettes államtitkár. – Bízom abban, hogy az elhangzó előadások hozzásegítik a jelenlévőket a hatékony és jó válaszok megtalálásához a klímaváltozás hatásainak ellensúlyozására – folytatta.

Arról is beszélt, hogy napjainkban egyre gyakrabban fordulnak elő szélsőséges időjárási események, árvizek, villámárvizek és aszályok; világos, hogy a klímaváltozás kérdése minden hazai önkormányzatot érint.

Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke egyenesen úgy fogalmazott, hogy soha nem volt aktuálisabb a környezetvédelem ügye, mint most; részint a mostani járványügyi helyzet okán.

– Orvosok által bizonyított tény, hogy az éghajlatváltozás, a szélsőséges időjárási körülmények fokozzák a vírusok megjelenésének és terjedésének lehetőségét – fogalmazott.

Emlékeztetett, hogy nemrég, júniusban, mekkora károkat okozott a szélsőséges időjárás Fejér megyében is, közel tíz települést sújtott akkor súlyos villámárvíz.

Molnár Krisztián többször kitért arra, hogy cselekedni kell. Szólt arról, hogy Fejér megye csatlakozott az országos faültetési programhoz: egymillió facsemete elültetése a megye célja, négy évszak leforgása alatt. Már tavaly év végén megindult a munka: Móron, Pusztavámon, Isztiméren, Baracson és Alsószentivánon vágtak bele az erdőültetésbe. Más intézkedések mellett kiemelte a Fehérvár tüdeje programot is, amely fókuszában szintén az erdősítés áll, a zöldfelületek növelése.

– Megyénk számára, ahogy a pandémiás helyzetben is, úgy a klímavédelem területén is az egyik legfontosabb szereplők a települési önkormányzatok – fogalmazott Molnár; kifejtette, az önkormányzatok egyrészt képesek megvalósítani a konkrét, a megyei klímastratégia által meghatározott intézkedéseket, másrészt kulcsszereplők az emberek szemléletformálásának jelentékeny feladatában is.

Kovács Lajos, a Klímabarát Települések Szövetségének elnöke a vízről beszélt. Mint mondta, ma még Magyarországon bővelkedünk a vízben, de a világ számos táján más már a helyzet:

– Valóban, miután a Kárpát-medence vízvesztő pozícióban van, évek, évtizedek múltán Magyarország is szembesülni fog ezzel a problémával – fogalmazott.