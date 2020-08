Vízi sportnap lesz Székesfehérvár szívében

A szomszédvárak közös programjával kíván hagyományt teremteni a székesfehérvári Vitál Club SE és a veszprémi Pannon Egyetem.

A királyok és a királynék városa, azaz Székesfehérvár és Veszprém kapcsolata régmúlt időkre nyúlik vissza, manapság pedig leginkább a sport köti össze a két megyeszékhelyt. A veszprémi kézisek összecsapásait a fehérváriak is szívesen tekintik meg az Arénában, de a veszprémiek is érdeklődnek a Vidi, vagy a Volán meccsei iránt. Most egy egészségnapra, egy nyárbúcsúztató sportnapra invitálja a mozogni vágyókat a rendező Pannon Egyetem, s a segédkező Vitál Club SE. Pénteken 13 órától a Csónakázó-tónál bárki kipróbálhatja a vízi sportokat. sup-on, kajakban, kenuban, csónakban evezhet, de aki szeretne ping-pongozhat, tollasozhat, ugrálókötelezhet, vagy petanque-ozhat is, a vidám sportos programot pedig kötélhúzó verseny zárja.