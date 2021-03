Vitamint, sonkát, kalácsot is kaptak a rászorulók Fehérváron

A fehérvári kosarasok és kézilabdások, valamint egy gyógyszertárlánc és egy helyi hotel összefogásának köszönhetően számos rászoruló családnak jut idén húsvétra étel és vitamin az asztalra. Az Öreghegyi Plébánia Karitász csoportja osztja szét az adományokat – melyekben a családok Tornyai atya levelét is megtalálják, amely a szeretet továbbadására biztat.

A fehérvári kosarasok és kézilabdások, valamint a Patika Plus gyógyszertárlánc és a Lakeside Hotel képviselője egy „kis” ajándékot nyújtott át pénteken délután az Öreghegyi Plébánia Karitász csoportjának, amely a rászorulóknak osztja szét a csomagokat. A gyógyszertárlánc százötven darab gumicukor vitamint adományozott minden névben, s tette ezt idén is, hogy az ajándék ne csak egészséges legyen, hanem finom is – hangzott el a sajtótájékoztatón, ahogy az is, hogy a hotel munkatársai ezúttal is örömmel készültek a támogatás összegyűjtésére. A kézilabdások és kosarasok felajánlására pedig a húsvét adta az ötletet. Így tradicionális termékekkel, sonkával, kaláccsal és édességekkel kedveskedtek a rászorulóknak. Tornyai Gábor atya minden minden egyes csomagba, amit a rászorulók kapnak, tett egy levelet. Annak a fontosságát hangsúlyozza benne, hogy ezek az adományok összefogásból jöttek össze, olyan összefogásból, amelyben benne van az a szándék, hogy ezen keresztül valami jót, szeretetet, értéket mutasson meg.

– Arra biztatom azokat, akik az ajándékokat kapják, hogy ők maguk is legyenek ilyen adományozók. Nem természetbeni adományra gondolok, hanem amit ők tudnak adni a környezetüknek. A Karitász megmozdulása ez, ami az önzetlen szeretetről szól, s azt gondolom, akkor lesz igazán értéke, s akkor lesz igazán szép ünneplése a húsvétnak, ha ez az önzetlen, ajándékozó szeretet továbbadódik a világban, a hétköznapokban, ahol megfordulunk – fogalmazott az öreghegyi plébános a pénteki sajtótájékoztatón.

– Köszönjük, hogy ez a mostani csomag nem a megszokott, hanem a tartós élelmiszerek mellé kerülhetett sonka, kalács, vitamin és egyéb, ami nagyon különleges azoknak az embereknek, akikhez eljuttatjuk. Nagyon sok rászoruló van, akinek ez a húsvét ebből az adományból valósulhat meg – fogalmazott Szloboda Balázsné, a Karitász csoport vezető-helyettese. A nyolcvan darab csomagot még pénteken kiosztotta a csoport, természetesen a járványügyi szabályok betartása mellett.