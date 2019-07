Visszatért a lakomákkal tarkított élet a móri kastélyba

Tizenegyedik alkalommal gyűltek össze a megye borrendjei és vadásztársaságai, hogy tovább erősödjön az a kapocs, melyet az évek és a gasztronómia szeretete kódolt a csapatokba. Idén a móri borrend volt a házigazda és a Lamberg-kastély díszudvarán, főúri környezetben fogadták a régi barátokat.

A móri Brindisi Szent Lőrinc Borrend volt a házigazdája a Fejér megyei Borász-Vadász-Halász Találkozónak. A korábbi időszakban is egyre kevesebb halászcsapat érkezett, ám az idei évben egy sem, de a magyar borok és falatok szerelmesei nem adják fel a reményt, így megmarad a rendezvény neve, várva a hajósok és ladikosok visszatérésére.

A találkozó célja, hogy a megyében aktívan szereplő borrendek rendszeresen találkozzanak egymással és egy kötetlen, szabadidős formában erősítsék a szervezetek között kialakult kapcsolatokat.

Az eseményt Gábor Csaba, a móri borrend elnök-nagymestere nyitotta meg, de beszédet mondott Törő Gábor országgyűlési képviselő is. A meghívást valamennyi boros csapat elfogadta, így jelen volt a csókakői, dunaföldvári, móri, székesfehérvári, velencei, adonyi, perkátai borrend, valamint az Enyingi Borkedvelők Rendje is, de képviseltette magát a Móri Vajal és a Perkátai Pénzügyőr Vadásztársaság is. A hagyományoknak megfelelően a pénzügyőrök biztosították a frissen sült májat reggelire.

A kastély egyik termében előadásokat is tartottak a közel százfős ünneplő közösségnek, mondta el kérdésünkre Dömötör János, a móri borrend nagytanácsának tagja.

Elsőként Sáfrán András beszélt a Móri borvidék aktualitásairól. A könnyebb emészthetőség kedvéért Csákberényben termett boraival fűszerezte a mondanivalóját. Svélik Csaba Mór nagy szülöttéről, Wekerle Sándorról beszélt, míg Volanter István séf a főzőversenyeket mutatta be a hallgatóságnak.

Az eseményen a Móri Borbarát Hölgyek is részt vettek, és volt mit kóstolni, mert az egyik csapatnál vadas volt, a másiknál pörkölt. A csókakői Szent Donát Borrend állhatatos főzőmesterei, Végh György és párja, Margó mindig nagyban gondolkodnak, így helyben készített zsemlegombóc is került a vadas mellé. Azóta az is kiderült, hogy 2020-ban Velence lesz a házigazda.