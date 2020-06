Vissza a munkába: csak biztonságosan!

Férfi a férfival ha találkozik, kezet fog. Ez a szokás a veszélyhelyzet idején átalakult, helyette az öklök vagy éppen a könyökök koccantak össze. Már ahol találkoztak.

Többeknek ugyanis újdonság, hogy ezekben a napokban, hetekben ismét személyesen láthatják kollégáikat, miután az otthoni munkavégzésről visszaálltak a korábban megszokott napirendre. Ennek az új szakasznak nagy kihívása a munkavállalók biztonságának megőrzése. Így nagy kérdés: hogyan érdemes használni az egyes közösségi tereket, hogy azokban minimális kockázatot vállaljanak csak a dolgozók? Itt már nem csak az egyén, a teljes közösség biztonsága kell, hogy a cél legyen.

A közös terekben nagyobb figyelem szükségeltetik

Több portál továbbra is alapvető kellékként említi a szájmaszkot és a kesztyűt, valamint utóbbi híján a kézfertőtlenítőt. Ha tehetjük, az eszközeinket tekintve használjunk könnyebben tisztítható szöveteket, saját tárgyainkat pedig címkézzük fel, megelőzve a közös használatot! Azt tanácsolják, a munkahelyre lépésenként térjünk vissza: ennek leghatékonyabb módja egy jól strukturált heti beosztás, amelynek segítségével a kollégák minél kisebb számban dolgoznak együtt egyszerre, egy helyen. Ezzel csökken a csoportosan használt helyiségek – úgymint a mosdó, konyha – terheltsége is, az irodákban pedig kivitelezhető a legalább egy asztalnyi távolság. A továbbiakban ezúttal az egyik leggyakrabban használt közösségi térről szólunk: a konyháról. Az már most kijelenthető, hogy a közös étkezés még korai, ezt ebben a szakaszban egyelőre érdemes elkerülni!

De mit tehetünk még az egészségünk megőrzéséért?

Egyes vizsgálatok kimutatták, hogy a koronavírus a kartonon körülbelül egy napig, a műanyagon, az üvegen és a rozsdamentes acélon mintegy három napon át marad életben. A közös hűtőbe ennek tudatában helyezzük ételeinket: a csomagolást akár fertőtleníthetjük, de az is elég, ha a kinyitás és a kidobás után egyaránt alaposan kezet mosunk. A papír- vagy kartondobozt egyszer használatos gumikesztyűvel érintsük meg, ahogyan a műanyagot és az üveget is! Amennyiben nem rendelkezünk kesztyűvel, úgy előbbit egy, utóbbi termékeket három napra különítsük el a többi árutól a hűtőben vagy a polcon! A konyhahelyiségben érdemes gyakran szellőztetni, a sűrűn használt felületeket pedig legalább naponta egyszer fertőtleníteni. A veszélyhelyzet idején használjunk saját dobozokat, evőeszközöket és poharat! Amennyiben a kávéfőzőt magunk is beüzemeljük, kezet még a kávé elfogyasztása előtt mossunk, ugyanis a gépet – a bekapcsoló gombot, a víztartályt, kapszulatároló helyeket – többen használják.

A piszkos evőeszközöket a megszokott módon kell elmosni, ám a legvégén érdemes egyszer használatos papírtörlővel megtörölni, majd eltenni azokat a teljes tisztán tartás érdekében! Étkezés közben semmiképpen se használjuk a telefont és/vagy a laptopot, ezek az eszközök ugyanis a legszennyezettebb tárgyak közé sorolhatók! Közös hűtőben tárolható a bontatlan csomagolású zöldség, gyümölcs és ilyen formában a szalámi is – amennyiben utóbbi bontott, azt inkább tegyük egy dobozba vagy zacskóba! Amennyiben az ételünket tálcán fogyasztjuk el, ügyeljünk arra, hogy az evőeszközök alá szalvéta is kerüljön! Ha az ételt online rendeljük, lehetőleg fizessünk előre, a futárt pedig kérjük meg, hogy hagyja az „árut” a portán! Ebben az időszakban a munkáltató részéről érdemes a mentális biztonságra is ügyelni, azaz vezetőként hangsúlyozni az alkalmazottaknak, hogy munkájukra szükség van, eddigi kitartásukat pedig köszönjük. Emellett érdemes szólni a cég elképzeléseiről, jövőbeli terveiről is – ez a „jövőkép” növelheti a dolgozók stabilitásérzetét.