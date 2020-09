Hatvanéves a Virágóra: idén nyolc javaslat versenyez

Már most a virágóra jövő évi megjelenési formáját tervezi a város. A lehetséges terveket szavazásra bocsátották – hogy minél többek megelégedésére pompázzon 2021-ben is Székesfehérvár legendás szabadtéri alkotása. Amely immáron hatvan éve a helyiek és a látogatók kedvence.

Öt méter átmérőjű kompozíció

„A város főkertésze virágóra létesítését tervezi az egyik térre. A virágóra lényege az, hogy öt méter átmérőjű körben különböző színű virágok nyílása mutatja a pontos időt. A főkertész most van Csehszlovákiában tapasztalatot gyűjteni a virágórával kapcsolatban. Ez lesz az országban az első ilyen óra.” – minderről a Fejér Megyei Hírlap 1960. február 19-én számolt be. Ez volt az első híradás a nagyszabású tervről.

1960. április 17-én pedig arról írt a megyei újság, hogy „az idén elkészül a Ságvári Endre téren a virágóra, a Marx téri és a Május 1. téri szökőkút”.

Nem volt átadási ünnepség?

A furcsa az egészben az, hogy a Horváth Jenő városi főkertész által tervezett virágóra átadási ünnepségről – ha volt egyáltalán ilyen – sem helyben, sem országosan nem számoltak be a lapok. A Fejér Megyei Hírlap ugyanis 1960. május 5-én már arról cikkezett, hogy „a virágórához a Köztisztasági és Kertészeti Szolgáltató Vállalat parkfenntartó-részlege 2200 tő árvácskát használt fel. Az árvácskákat rövidesen szőnyeg-növényekkel cserélik ki”. Ekkor tehát már biztosan működött a szerkezet!

Egy 1962. augusztusi Hírlapban ugyancsak találtunk egy kis híradást az óráról: „A virágóra előtt most is turisták serege áll fényképezőgéppel. – Wunderbar! – sóhajt mellettem egy szőke aszszony, a párja pedig a fényképezőgép tokját nyitja. Mi egy kis nyugtalansággal »totózunk«, hogy vajon rátéved-e tekintetük a háttér bontáshalmazára, amelyet nem éppen a legmegfelelőbb időben takarítanak el az újonnan építendő ház helyéről.” – számolt be az akkori tudósító a tér nem éppen szemet gyönyörködtető állapotáról is.

Kovács Jenő felelt a pontosságért

Székesfehérvár virágórája olyan élő műalkotás, melyet idestova már hat évtizede szeretnek és óvnak a helyiek. A fehérvári virágóra pontosságáért a város legendás órásmestere, Kovács Jenő felelt egészen haláláig, ma fia, Kovács András gondozza a domb alatti pincében található szerkezetet. Átvitt értelemben az összetartozás jelképe: mását Székesfehérvár testvérvárosának, Schwäbisch Gmündnek ajándékozta a város, melyet ott azóta Székesfehérvári virágüdvözletnek neveznek. Az órát körülvevő tér 2018-as felújításakor az óra is új szemléletmód mentén újulhatott meg.

A lakosság döntheti el, hogyan nézzen ki

Az idei évben – ahogy tavaly is – a lakosság szavazhat arról, milyen formát, stílust és színvilágot látna szívesen az óra körül. Nyolc terv készült: Az elsőn egy ívelt legyezőforma uralja a kört, a másodikban egy szívbe ágyazott 2021-es évszám, a harmadik félkörök mintázata, a negyedik körbe ékelt négyzetek és órára felosztott mezők összessége. Az ötödik szinte ugyanaz, mint a negyedik, csak a színvilág más. A hatodik virágszirmokra emlékeztető sziluetteket tartalmaz, a hetedikben egymást átfedő színes körök kaptak helyet, a nyolcadikon pedig egy szintén mezőkre felosztott kör közepén egy geometrikus virágmintázat látható. A lehetőségek tárháza tehát meglehetősen széles, ám már most el kell dönteni, melyik legyen, tekintve, hogy az egynyári palánták beszerzését már ősszel elkezdik a városgondnokság szakemberei.

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere közösségi oldalán a téma kapcsán már a szavazás indításának napján elkezdtek záporozni a vélemények, melyek egy része egyértelműen „a régi” virágóra emlékét szeretné felidézni az új alkotásban is, de a lényeg mindenképpen az lenne, hogy a történelmi belváros hagyományaihoz méltó képet mutasson a 2021-es virágóra is. Más pedig épp az ellenkezőjét szeretné: feledni a régit, helyette valami dinamikusabb, modernebb változatot viszontlátni a téren. Van, aki örülne, ha az órák számát is feltüntetnék a körben (merthogy a sablonok ezt nem mutatják), de felmerült az is, hogy milyen jó lenne, ha a dátum is látható lenne mellette. Így volt ez régebben is, amikor minden hajnalt a virágóránál kezdtek a városgondnokság munkatársai – ültetéssel. Bármelyik lehetőség is tetszik azonban a lakosságnak, egy biztos: ezen a héten le kell adni a voksokat, ugyanis szeptember 13-án, 22 órakor zárul a szavazás.