Virágh Ildikó Magyar Ezüst Érdemkeresztet kapott

Vidéki újságírónak tartja magát a Fejér megyei születésű és ma is itt élő Virágh Ildikó újságíró, egyetemi oktató. „Életem végéig tanítani és írni szeretnék” – mondja.

A Magyar Ezüst Érdemkereszt állami kitüntetést vette át idén augusztus 20-án Palkovics Lászlótól, az Emberi Erőforrások Minisztériuma felsőoktatásért felelős miniszterétől, a közel három évtizedes pályája során a korszerű magyar újságíróképzés megalapozásában betöltött szerepe, valamint főszerkesztői munkája elismeréseként. Ahogy mondani szokták: a mi lányunk, hiszen a Fejér megyei újságírás fontos szereplője, innen indult, s nem szakadt el sohasem innen.

– Első pillanattól viszketett az ujjam hegye, mindig írtam. Naplót, verset, novellákat, vagyis amiről azt hittem, hogy az novella – szól az indulásáról Virágh Ildikó. – Azt gondoltam, ha ennyit írok, jó leszek újságírónak. Mit sem tudtam a szakmáról, azok szabályairól, gyerekként is róttam a sorokat, magamnak, a fióknak. És én voltam a versmondó lány az iskolai ünnepélyeken – idézi a kezdeteket. Nagyon más világ volt az, telefon minimálisan, internetnek, egyéb mai csodának híre, hamva sem. Az államszocializmus idején szigorúan ellenőrzött és meghatározott menetrendben működött a média, de a szabad világban sem úgy, mint manapság, a korlátlan információáramlás idején.

– Rétszilason, a szülőfalumban osztatlan alsó tagozaton jártam iskolába, majd Sárszentmiklóson felsőben. Nagyon szeretem a szülőhelyemet, Fejér megyét, nem tudtam, és nem is akartam elhagyni soha – fűzi hozzá. S bár vidékről startolni mindig nehezebb volt, a tanulást magától értetődő kötelességként hozta magával a családból. A húga is innen indult, s phd genetikai kutató lett Szegeden! Ildikó a székesfehérvári Teleki Blanka Gimnáziumban kezdett, ám annyira hiányzott neki a családi fészek, hogy Sárbogárdon érettségizett, otthonról járt naponta a gimnáziumba. – Mindkét ágról református a család, az apai nagyapám vitézi rangot kapott, a másik ágon a gazdálkodó nagyszüleimtől mindent elvettek. A szüleim félig értelmiségiek, félig egyszerű alkalmazottak voltak, tette mindenki a dolgát. Mi, gyerekek rengeteget olvastunk. A Pécsi tanárképző Főiskolán szereztem az első diplomámat magyar-orosz szakon, de csupán rövid ideig tanítottam, mert mindenáron az újságírás vonzott. Dunaújvárosban laktunk a családommal, s a Dunaújvárosi Hírlaphoz felvettek azonnal munkatársnak – kanyarodunk a szakmához.

Ma már hihetetlen, de abban az időben nem létezett felsőfokú újságíróképzés Magyarországon, valahogyan „lettek” az újságírók. Kitartással, önképzéssel, valamilyen-bármilyen diplomával.

– Az 1980-as évek elején vagyunk, s teljesült a hő vágyam: a Fejér Megyei Hírlaphoz azonnal felvettek munkatársnak. Közben elvégeztem Budapesten a Bálint György Újságíró Iskolát, majd jóval később a Kodolányi János Főiskola mesterszakán minőségfejlesztő tanári diplomát szereztem. Nagy Jenő főszerkesztőnek sokat köszönhetek, majd utódjának, Baranyi Pálnak – lépünk az időben. A nagy váltást a rendszerváltozás hozta Ildikónak, aki mindig rádiózni szeretett volna, s Dunaújvárosban a frissen megalakult városi rádióban dolgozott. – Az 1990-es elejétől azonnal bekapcsolódtam az elektronikus újságírásba is, s mindent írtam, női lapokba, magazinokba is, de bulvárt nem. A Kodolányi János Főiskolát 1992-ben alapították meg Székesfehérváron, szinte berobbantak az újságíróképzésbe. Ma már egyetemi rangot ért el a Kodolányi, Budapesten és Orosházán működik. Szabó Péter az egyik alapító, egyetemi rektor annak idején a főiskola rádiójához vette fel Virágh Ildikót, aki alapító főszerkesztője lett a maga nemében különleges intézménynek.

– Elindult tehát a felsőfokú újságíróképzés, mi több, úttörő módon az elektronikus, a rádiós újságírást is tanítottuk. Különlegességként jelent meg a médiapalettán, hogy a főiskola tanstúdiójában gyakorolhatták a szakmát a hallgatók, s a legjobbak a sugárzó Vörösmarty Rádióban adásba kerültek – szorul el most is a hangja a tanárnőnek, aki tizenhét éven át töltötte be a főszerkesztői pozíciót. A tanítványai imádták, személyes és érzelmi ügynek tekintette a minőségi újságírás értékrendjének átadását, s szigorúan is vette a maga által vállalt küldetést.

– Váltig állítom, szükség van a hiteles lokális információkra, a helyi tévé, rádió, nyomtatott sajtó szerepe a ránk zúduló hír-és szövegáradatban is fontos. A közösségi média új helyzetet teremtett világszerte, de mindenki él, lakik valahol, s tudni szeretné, ott mi történik. A magyar önkormányzatok áldoznak heti- vagy havilapjaikra, kis kábeltelevíziókban igyekeznek megmutatni helyben fontos, érdekes eseményeket, embereket. S ezt az újságíróknak ugyanolyan minőségben illik tálalni, mint a nagyobb médiumokban. Az újságírás persze majdnem olyan, mint a foci, mindenki ért hozzá, de legalábbis azt gondolja. A tehetség mellé a tanulás mégis elengedhetetlen, ha komolyan vesszük mások tájékoztatását, informálását. A Vörösmarty Rádióban kialakított műsorstruktúrát igazítottuk a műfajokhoz, hallgattak minket. A székesfehérvári kommunikációs oktatás megszűnt Fehérváron 2013-ban, a Vörösmarty Rádiót átadták az önkormányzatnak, ám Virágh Ildikó maradt, Budapesten tanít, a kommunikációs vezetője az intézménynek. Szerkeszti, írja az egyetemi lapot KV címmel, amit kávénak ejtenek, a Kodolányisok Világa diákos rövidítése. Négy interjúkötete jelent meg eddig, az egyikben – ugyancsak aktuális – az Afganisztánban missziót teljesítő magyar katonákkal beszélgetett. Sok segítséget kapott hozzá Benkó Tibor jelenlegi minisztertől, az akkori összhaderőnemi katonai parancsnoktól. Kéziratban van covid-naplója, s kiadásra vár egyetlen kisunokájának írt mesekönyve.

– Szakmai munkám mellett a legnagyobb büszkeségem a három gyermekem felnevelése. A lányom követett a pályámon, sikeres író, újságíró – foglalja össze életét, amely önként vállalt tervekkel és feladatokkal teli. Ismét indul az új tanév az újságíró egyetemen.