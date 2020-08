Villám csapott a perkátai házba, a biztosítótársaság még nem lépett a kárügy rendezésében

Augusztus 17-én az esti órákban lehettek figyelmesek a faluban lakók az elemi erejű elektromos robbanásra, amikor a Péri család Táncsics Mihály utca 51. szám alatti ingatlanába villám csapott.

– A tetőszerkezet teljesen leégett, illetve a ház vályogfalai a heves esőzés és a feltörő tűz oltása következtében vizet kaptak – kezdett bele a katasztrófa újra felidézésébe lapunknak a feleség, Périné Szabó Zsuzsanna.

Kárt természetesen nemcsak a ház falazata, de a belseje is bőven szenvedett: többek között a műszaki cikkek mind használhatatlanná váltak a sok víztől, vagy a rájuk csapódó törmeléktől.

– Éppen a katasztrófa reggelén, 17-én indultunk el Cserkeszőlőre nyaralni. Alighogy odaértünk (Perkáta és Cserkeszőlő között közel 3 óra az út, a szerk.), már jött is a testvéremtől a telefon este, hogy leégett a házunk. Megmondom őszintén, hogy mi a gyerekekkel nem jöttünk vissza, a férjem is csak másnap indult el haza és nézte meg a házat, utána kezdte el az ilyenkor szokásos intézkedéseket megtenni, a biztosítót felkeresni, bejelenteni a kárt.

A Péri család három, egy 4 éves, egy 6 és egy 7 éves gyermeket nevel. Zsuzsanna miattuk sem szeretett volna visszamenni a házba. Elmondása szerint a legnagyobbik gyerek látta már a házat, de csak képen, s akkor rögtön a sírás fogta el a fiút. A család jelenleg Pálhalmán, a férj, Péri József édesanyjánál húzza meg magát egy egyszobás lakásban, amíg az intézkedések megindulnak.

– A környező lakók közül mindenki azt mondja, még szerencse, hogy nem voltunk otthon. Elmondásuk szerint akkorát dörrent a villám, hogy a falu másik végén is megriadtak. Mivel égett a terasz is, illetve az ajtó is lángolt, az egyetlen menekülő útvonal az ablak lett volna. Tényleg szerencse, hogy nem voltunk otthon – eleveníti fel az édesanya, aki a történtek miatt sem akar többet a házban lakni.

– Azt mondta előzetesen a szakember, hogy majd szépen kiszárad minden. Én a három gyermekemet tartom szem előtt, úgyhogy ha kiszárad, ha nem, nem szeretnék a gyerekekkel visszaköltözni egy olyan házba, ami ekkora kárt szenvedett már egyszer. Nem érezném magam és a családomat biztonságban.

A biztosító felé már a kár másnapján megtörtént a bejelentés, ennek ellenére az üggyel még azóta sem foglalkoztak az édesanya szerint. A férj munkahelyén is megpróbálnak segíteni a családnak, illetve a gyerekek óvodájából érkezett megkeresés már – de olvasóink is tehetnek a jó ügyért. Szerkesztőségünket megkeresve vagy a perkátai önkormányzatnál érdeklődve megtudhatják a segítség különféle lehetőségeit.