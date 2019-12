Világszinten is különleges macskákat láthatunk az MKOSZ-sportcsarnokban

Harmadszor választották a szervezők Székesfehérvárt, azon belül is a Csónakázó-tó melletti MKOSZ-sportcsarnokot a nemzetközi macskakiállítás megszervezésére. Vasárnap kezdődött a háromnapos rendezvénysorozat, ahol a legritkább fajtákat is megnézhette a közönség.

Magyarországon még sosem járt macska is megmutatja magát az idei nemzetközi macskakiállításon Székesfehérváron: a singapura, azaz a szingapúri macska, amely világszinten is ritkának számít. Szingapúr utcáin tenyészett ki, és 1991-ben nemzeti kinccsé nyilvánították Szingapúrban, tekintve, hogy nagyon szűk génállományú fajta. Rajta kívül az ország legnagyobb büszkesége, a tavaly Inter­national Winner világbajnoki címet nyert magyar cica volt még nagy becsben a fehérvári kiállításon. A Handsome As Hell (Pokolian Jóképű) névre hallgató cica egy ragdoll, gazdája pedig a kiállítás szer­vezője.

De itt van Székesfehérváron egy skót lógófülű és egy himalája macska is, amelyek a kiállítási ranglétrának szintén a legmagasabb fokán állnak. Persze a nagy kedvenc, a vérfarkas macska és a szőr nélküli don szfinx sem hiányozhat a cicatárlatról.

A verseny tehát vasárnap megkezdődött – a főképp külföldi versenyzők számára, akik között azonban végre már van néhány igen jelentős magyar név is.

Ahogy minden hasonló megmérettetésen, úgy itt is a minél magasabb pontszám elérése a cél, hogy majd a világszintű összesítés során kiderüljön, melyik cica a legszebb, legügyesebb az összes közül.