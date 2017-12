Befejeződött a kárelhárítás első fázisa a polgárdi iskolában

A Székesfehérvári Tankerületi Központ azonnal megkezdte a csütörtök esti viharban megsérült polgárdi iskolában a kárelhárítási és helyreállítási munkálatokat – tájékoztatta a Fejér Megyei Hírlapot a Klebelsberg Központ stratégiai és kommunikációs főosztálya.

A vihar következtében a tornacsarnok teteje súlyosan megrongálódott, az épület teljesen beázott, illetve a szomszédos iskolaépület tetőszerkezete is komolyan megsérült. Az intézmény áramtalanítása megtörtént, a szakemberek a balesetveszélyessé vált szerkezeti elemek megerősítésén, illetve az elektromos hálózat szakaszolásán dolgoztak, és a fűtést be tudták indítani. Az iskolában rendkívüli szünetet rendelt el az intézményvezető a jövő hétre. A tankerületi központ és az iskola a rendkívüli szünet alatt is biztosítja a tanulók felügyeletét, amennyiben ezt a szülők igénylik. A fenntartó – együttműködve Polgárdi és Székesfehérvár önkormányzatával – mindent megtesz azért, hogy a lehető leghamarabb, biztonságos körülmények között újraindulhasson a tanítás az intézményben, a szakemberek a hétvégén is folyamatosan dolgoznak az épületek helyreállításán.

A kialakult helyzetről, a helyreállítási munkálatokról szombaton délelőtt, a helyszínen tájékozódott Török Szabolcs, a Székesfehérvári Tankerületi Központ igazgatója. Részt vett a bejáráson Nyikos László, Polgárdi polgármestere és Kárpátiné Frank Éva, a Széchenyi István Általános Iskola igazgatója.

Amint a rögtönzött sajtótájékoztatón elhangzott: a kárelhárítási és helyreállítási munkálatok első fejezete – a közvetlen balesetveszély megelőzésére tett intézkedések végrehajtásával – lezárult. Az új év első hetében várják a biztosító kárfelmérését, valamint a műszaki szakemberek helyzetértékelését, hogy aztán az ad hoc bizottság – a tulajdonos önkormányzat, a fenntartó tankerület és az iskolavezetés – dönteni tudjon a továbbiakról.

A megrongálódott iskolaépületből öt alsós osztály és három foglalkoztató terem elhelyezését kell megoldania az iskola vezetésének. Várhatóan ők kerülnek az intézmény másik két épületébe, az ott tanuló felsőbb osztályosok pedig a katolikus és a református egyház által felajánlott közösségi termekbe költöznek. A heti 90 testnevelési óra megtartásának helyszínéről még folynak az egyeztetések.

A munka dandárja most kezdődik, a kapcsolattartás folyamatos – fogalmazta meg Török Szabolcs, Nyikos László és Kárpátiné Frank Éva. A kárösszeg az előzetes becslések alapján meghaladhatja az 50 millió forintot, de akár a 100 millió forintot is elérheti.

