Vidám nap a nevelőszülőségért a MOL Aréna Sóstón

A nevelőszülőséget hivatott népszerűsíteni egy országos kampánysorozat, amelynek idei első állomása szombaton Fehérvár volt.

A félnapos rendezvényt a MOL Aréna Sóstó rendezvénytermében tartották.

A kormány által indított, Lehetetlen nincs – Egy nap a nevelőszülőkért elnevezésű kampány célja egyre többeket ismertetni a nevelőszülői hivatással, hogy minél többen válasszák azt.

A rendezvényen a szervezőknek, így helyben a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központnak köszönhetően számos nevelőszülő volt jelen csemetéivel, s ismerősöket, érdeklődőket is mozgósítottak – tudtuk meg Deresné Tanárki Máriától, a központ igazgatójától.

A nap során sok-sok családi elfoglaltság várta a kicsiket és a nagyokat.

A teremben állították ki a „Lehetetlen nincs!” rajzpályázatra a megyéből érkezett, díjazott műveket. A díjátadót is e napon tartották, s azon jelen volt Cser-Palkovics András polgármester, valamint az EMMI Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért felelős államtitkára, Fülöp Attila is.

Mindketten a kampány jelentőségét méltatták, az államtitkár pedig elmondta: jövőre elindul a nevelőszülői GYED is.

A rajzpályázatot három korcsoportban értékelték. Az 5-11 évesek között első lett Ertl András, a 12-18 évesek között Barkóczi Raffaella nyert, a 18 éven felülieknél Pap Bálint az első. A fiatalok a színpadon vehették a díjakat, s jelképesen itt adták át azt a hét szánkót is, amelyeket az Országgyűlés Hivatala és a Gyimes-völgye Kórus ajánlott föl.

E szánkók a fehérvári gyermekvédelmi központba kerülnek, ahonnan hétvégente a megye más településein élők számára kölcsönözhetők – tudtuk meg Deresné Tanárki Máriától.