Vidám gyermeknapozás volt a perkátai Szivárvány oviban

A hagyományokhoz híven az óvoda idén is tartott gyermeknapot, május 27-én, a Szülői Szervezet rendezésében.

Mint Rónás Ferencné óvodapedagógus beszámolójából megtudtuk, hétfőn délelőtt minden a gyermekekről szólt. A Buboréktündér elvarázsolta az ovisokat: a gyerekek tátott szájjal nézték az előadást. A kicsik megtudhatták, hogyan lehet kocka alakú buborékot fújni, és hogyan lehet kézzel, szívószállal további „buborék­alkotásokat” létrehozni. A legkülönlegesebb az az óriásbuborék volt, amelybe a kicsik bele is állhattak.

A szülők ötletei nyomán összeállított játékos program az óvoda udvarán folytatódott. Kezdésként a karika­dobálást és a lovacskázást lehetett kipróbálni. A következő állomáson a kötélhúzás tette próbára a gyerekek ügyességét – de nem ártott a jó erőnlét sem. Odébb tenyérlenyomattal festve fehér lapra készíthettek foltos bocit a vállalkozó gyerekek.

A buborékkészítés az udvaron is folytatódott. Itt a gyerekek óriásbuborékot készíthettek, egy erre a célra készített hatalmas formázóval. Ehhez a feladathoz nemcsak ügyesség kellett, hanem alkalmazkodókészség is, hiszen párban játszották, és csak akkor kerekedett óriásbuborék, ha a párok egy irányba szaladtak.

A fejős játék igazi különlegességnek bizonyult. A székek háttámlájára rögzített gumikesztyűkbe vizet töltöttek a felnőttek, amelyekből az ujjak nyomkodásával lehetett „kifejni” a vizet. Persze a gumikesztyű ujjvégeit előtte tűvel kilyukasztották. A játék érdekesnek bizonyult, mert effélével a gyerek ma már egy nagyközség hétköznapjain sem találkozhat.

A gyermeknapi programokból a szörpivás és a palacsintázás sem maradhatott ki. A kakaós és lekváros palacsinta idén is egy szabadegyházai csárda felajánlásában jött – de általában is: sok segítség érkezett a gyermeknaphoz, amiért az óvoda vezetője, Cseréné Marczal Zsuzsanna is mindenkinek köszönetet mondott.

A nap zárásaként műhó, valamint konfettizápor varázsolta el a gyerekeket. Legvégül minden csoport szélnek eresztette a maga lufiját, amelyekben apró papírokon a gyermekek kívánságai olvashatók. Aki megtalálja, váltsa valóra őket!