Veterán autóverseny rajtolt Székesfehérvárról

Szombaton a Mátyás király körút pláza melletti oldaláról egy veterán autóverseny rajtolt el.

Az idei év már a kilencedik volt, amikor innen startolt el a Total Chrono Classic, amelyen a szervezők szavaival élve különleges veteránok és „youngtimerek” vettek részt. A más települések mellett Aba, Sárbogárd, Mezőszilas és Szekszárd érintésével Balatonlelléig tartó túrára száznál is több, fényesre polírozott járgány nevezett be. 9 órától kezdődően egyesével, félpercenként berregtek fel a starthelyen. A fotómasinákkal rohangáló nézők kisfi úk lehettek újra, azt érezhették, mint amikor gyerekszobájuk szőnyegén felsorakoztatták matchboxaikat. Más megcsodálni való is akadt: dauerolt hajú sz őkék a kabriók anyósülésén, és a sofőrök szájszegletében látható büszkeség, amely akkor jelentkezett, amikor elgurultak az emberek előtt.