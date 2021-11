Veszélyben lenne a perkátai gyógyszertár működtetése?

Hosszú hónapok óta folyik már a találgatás a település gyógyszertárának helyzetével kapcsolatban, melynek kulcsszereplője a helyi önkormányzat, egy képviselő és a község patikájának gyógyszerésze.

A félreértések és hibák sorozata már jóval korábban kezdődött, mint néhány hónap. Egy helyi képviselő, Szőke Imre egészen a rendszerváltás idejéig visszamenőleg kezdte el mesélni a perkátai gyógyszertár történetét. Maga az épület több mint 50 éves múltra tekint vissza, a földszinten található a patika, felette egy szolgálati lakás, ami a kezdetekben a lent dolgozó gyógyszerész lakhatására szolgált. Majd később az önkormányzat kinevezte pedagógusok számára fenntartott lakásnak, mellyel már csak azért sem volt probléma, mert az akkori gyógyszerész felesége tanár volt, és mindaddig ott éltek, amíg el nem költöztek.

A költözést követően nem volt igény a szolgálati lakásra, ugyan a szociális helyiségeket – öltöző, zuhanyzó, mosdó – használták, de ezen túl nem töltött be lakhatási célt. A képviselő szerint a városvezetés kissé átalakította a lakást, hogy alkalmas legyen szálláshelynek is, például a testvértelepülésekről érkezők számára. Közben egy sajnálatos eset kapcsán ideiglenesen kiadták egy tűzkárosult családnak, majd amikor ők elköltöztek, szintén üresen maradt. Idén márciusban azonban hirtelen életét vesztette az ott dolgozó gyógyszerész, ezért be kellett zárni a patikát. Innen vesz érdekes fordulatot a történet.

Nem sokkal később megérkezett Kontor Ákos személyében az új gyógyszerész, akinek az ügyvezetető alpolgármester, Oláh István felajánlotta a fent említett szociális lakást, de ő ekkor még nem szeretett volna élni a lehetőséggel. Ugyanekkor hozzátette, térjenek vissza rá a későbbiekben. Amikor a beköltözés aktuálissá vált, meg is tekintette, és szóban megállapodtak egymással. E szerint szeptemberi beköltözést beszéltek meg. Pár héttel később a lakást kiadták, de nem Kontor Ákosnak, hanem egy, a településre érkező pedagóguscsaládnak, akik még ma is ott laknak. Sőt, mi több, információink szerint nem átmeneti otthonukként kezelik, mert lényeges átalakító- és felújítómunkálatokat végeztek az odaköltözésük óta. A család szociális lakásban való elszállásolása az önkormányzat részéről egy olyan szívesség, mely több jelentős problémát eredményezett azon túl, hogy a jelenlegi gyógyszerésszel kötött megállapodást felrúgta a városvezetés. Egyrészről így Kontor Ákosnak minden nap ingáznia kell gépjárművével a munkahelye és a lakhelye között, ami oda-vissza 100 kilométeres táv. Tömegközlekedéssel ez napi két és fél órás útnak felel meg. Márészről, valamivel nagyobb nehézséget okoz, hogy ebben a felállásban az épület szociális helyiségei – melyeket biztosítani kell, a működéshez – csak a lépcsőházon túl, a fenti részen, ahol a család is él, közelíthető meg. Így, ha úgy tetszik, nem tesznek eleget a működési követelményeknek. Megkeresésünkre Oláh István elmondta, hogy a megoldás folyamatban van.

Úgy érzi, nagyobb a vissz­hangja ennek az egésznek, mint kellene, ugyanis mindenkit a segítés és a jóhiszeműség vezetett. Folyamatosan kapcsolatban van a lakásban élőkkel és a gyógyszerésszel is. A mai napon pedig egy másik szolgálati lakást tekintenek meg a tanárnővel, ezzel, reméli, még a héten rendeződik minden.