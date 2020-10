Veszélyben forgott az élete, pedig enyhe tünetekkel ment be a kórházba

Gál Balázs még nincs 40 éves, és egy hét enyhe láz után kötött ki a kórházban. Jól tette, hogy bement, mert mint kiderült, az élete forgott veszélyben. Most, hogy már túl van a betegségen, azt mondja: alattomos ellenség a koronavírus, akkor is fordulhat komolyra a beteg állapota, amikor már azt gondolja, túl is van rajta!

Sokaknál enyhébb tünetekkel indul a betegség. Így volt ezzel a 38 éves, sportos fiatalember, Gál Balázs is. Egy hétig otthon lábadozott 38 fokos lázzal. Szerencsére folyamatos kapcsolatot tartott a háziorvosával, és amikor néhány nap után egyre nehezebben vette a levegőt, az orvos tüdőröntgenre küldte. Mielőtt azonban eljutott volna a szakrendelésre, nagyon rosszul lett – írja a ripost. „Már a beszéd is nehezemre esett, kapkodtam a levegőt, a lázam 39 fok fölé szökött. A jó fizikai állapotom becsapott mindenkit, közben a tüdőm nagyon rossz passzban volt, kétoldali, heges covid-tüdőgyulladást kaptam. A doki nem tudta eldönteni, intenzívre tegyen-e vagy se" – mesélte Balázs. Az orvos végül kétnapos oxigénterápiára ítélte, amit mozdulatlanul kellett tűrnie. Minden nap egy fájdalmas vizsgálattal mérték a tüdeje oxigénszintjét. Balázs összeomlott, a születésnapját feszült várakozással töltötte. "Mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy milyen érzés az, amíg várod, hogy a tüdőd erőre kapjon„ – tette hozzá a férfi. Azóta felgyógyult, jól van, de hangsúlyozza: mindenki igyekezzen megelőzni a betegséget és ha mégis elkapta a fertőzést, legyen résen! Balázs nagyon hálás a kezelőorvosának és a nővéreknek, akik erejükön felül dolgoznak, valamint azoknak, akik folyamatosan imádkoztak érte. Ő ugyanis hitét aktívan megélő keresztény. Vezető képünk illusztráció!