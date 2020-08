Vértesboglári lecsófesztivál, csülökkel és babbal megvadítva

Harmadik éve már, hogy a vértesboglári tűzoltók szervezik a több évtizedes múltra büszke helyi lecsófesztivált. Hagyományos és ízbontó receptek szerint forrt a zsír, főtt a hús.

Minden csapat hozta magával a hagymát, a paprikát, a paradicsomot, a kolbász, a virslit, no meg a szájíz szerinti fűszereket és a meggyőződés szerinti zsiradékok. A kenyeret és az eszközöket a tűzoltók intézték. Baráti társaságok, nagy családok, munkahelyi brigádok, a nyugdíjasklub, a helyi táncosok, sokféle alapon szerveződtek az asztaltársaságok. Ugyanakkor a jövő-menők kínálására is ügyelniük kellett a főzőknek, hiszen a lecsófaló zsűrik kilétét az eredményhirdetésig titok övezte. A tűzoltók asztala mellett a negyvenliteres, ötvenadagos üstben csülkös-babos lecsó készült, Szalók László keverte az ízeket.

– Tavaly csülkös lecsót csináltunk, idén, biztos, ami biztos alapon, megvadítottuk egy kis babbal is – mondta.

Odébb, a Boglári Napsugár Nyugdíjas Klubnál hagyományos lecsó volt a menü. Ottjártunkkor Határhegyi Józsefné fogta a dolgok végét.

– A hagyományos lecsó: a szalonna zsírját megpirítjuk, arra rakjuk rá a hagymát, a paprikát, a paradicsomot és a végén a kolbászt – tudtuk meg tőle.

Az asszonyok húsz főnek elég lecsót főztek. S bár bográcsban lassabban készül el, mint az otthoni tűzhelyen, nem bánták, hiszen addig is együtt töltötték el az időt. Mellettük pedagógusok főztek: Sárosiné és barátai csapatnéven. Tudni kell, hogy a boglári lecsófesztivált korábban, hosszú időn át Sárosi Ferencné férje, a pár éve elhunyt, Sárosi Ferenc vezényelte. No, a pedagógusok is babos-csülkös lecsót alkottak, de nem akárhogyan, figyeljék csak, elég ütős fűszerarzenált sorakoztattak fel a lányok, asszonyok: kurkuma, szerecsendió, oregánó s persze fokhagyma. A pedagógusoknál különféle rétesek, például a csodálatos meggyes-mákos rétes is volt, úgyhogy aki arra járt, haraphatott. Hozzá rózsaszirom-szörp dukált.