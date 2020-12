Versenyszellem, jubileum és karácsonyi hangulat – Évfordulós emlékek a megyéből

Legújabb sorozatunk a Fejér évfordulós emlékei, a sok-sok évvel ezelőtt történt eseményeket gyűjti egy csokorba, amelyek anno megjelentek a Fejér Megyei Hírlap hasábjain.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A versenyszellem élt

1960. december 17-én lelkes fiatalokról számoltunk be, akik többrétegű versenyben bizonyítottak. A rövid összefoglaló hírül adta, hogy a Balatoni út 323-as MÜM Intézetében folyamatosan zajlanak a megmérettetések. A diákokat ekkor viszont nemcsak a versenyszellem hajtotta, hanem a tudás- és tanulási vágy is. A résztvevők nemcsak tanulmányi téren mutathatták meg tudásukat, de helyt kellett állniuk az iskola tanműhelyeiben is. „A verseny nem zárult be […], a tanulók így döntöttek.”

Ötvenéves jubileum

Fél évszázaddal ezelőtt olvashattak arról, hogy a mai nevén II. Rákóczi Ferenc Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola ötvenéves évfordulóját ünnepelte ekkor. Az összefoglalóban megemlítik, talán ez nem hosszú múlt, de ennyi idő is elegendő ahhoz, hogy kimagasló teljesítményt nyújtsanak. „Az intézetben folyó kulturális tevékenység átlagon felüli, ezt számos kitüntetés, sok oklevél és egyéb dokumentum bizonyítja.” Akkor kitüntették a legrégebben tanító pedagógust és a teljes tantestületet. Vajon ma, a századik évforduló rejteget-e meglepetést?

Arany, ami ezüst…

1990-ben Fejér megye napilapjában Arany, ami ezüst… Ez már a karácsonyi láz címmel jelent meg összefoglaló az ünnepi vásárlásról. Furcsa év volt ez a kereskedelem karácsonyi időszakának alakulásában. Már december második napján bronzvasárnapi nyitvatartással kezdődtek meg a karácsonyi vásárok. „Csakhogy így a tegnapi volt az »aranyvasárnap«, noha egy hétvége még hátravan a gyertyagyújtásig” – írta a lap 30 éve ezen a napon. A körkép szerint ezt a napot a vásárlók utolsó lehetőségnek érezték az ajándékok beszerzésére – melyek közül a legnépszerűbbek ekkor a háztartási eszközök voltak – így az „ezüst-arany vasárnapon” ellepték az áruházakat.