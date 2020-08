Vérhiány miatt halasztódnak a műtétet

Az Országos Vérellátó Szolgálat tájékoztatása szerint a szervezet csak a halaszthatatlan beavatkozásokhoz tudja biztosítani a szükséges vérkészítményeket.

Most minden eddiginél nagyobb szükség van a véradók segítségére, ugyanis a készlethiány műtétek elhalasztását is eredményezi. A koronavírus-járvány okozta helyzet, a nyári szabadságolások, valamint a négynapos hosszú hétvége vezetett ahhoz, hogy jelentősen csökkent az országos vérkészlet. Ennek értelmében mindaddig, amíg a véradóknak köszönhetően a váradások száma nem éri el újra az elégséges szintet, addig kizárólag a halaszthatatlan beavatkozások elvégzéséhez szükséges vért tudja biztosítani a szolgálat. Ilyen beavatkozásnak számít például az őssejt-beültetés utáni kezelés, a szervtranszplantáció, vagy a sürgősségi ellátás. – A tervezhető műtéteknél három-négy nap halasztással tudjuk kiszolgálni az igényeket. Az OVSZ országosan gazdálkodik, ha szükséges, a vérkészletből át tudunk irányítani készítményeket a területi vérellátók között – tájékoztatta lapunkat Kántor Katalin, az Országos Várellátó Szolgálat kommunikációs munkatársa, akitől azt is megtudtuk, munkanapokon országosan napi 1600–1800 véradó jelentkezésével lehet biztosítani a vérkészlet stabil egyensúlyát.

A szervezet bízik abban, hogy a véradók együttműködésének köszönhetően hamarosan újra elérik ezt a számot. Ezzel egyidejűleg biztatnak mindenkit, aki egészségesnek érzi magát és az utóbbi 14 napban nem járt külföldön, menjen el vért adni. A véradók adománya a betegek számára a gyógyulást, gyakran a túlélést, az életben maradást jelenti. Mindazok, akik nem tartózkodnak megszokott véradási helyszínük közelében, az OVSZ és a vöröskereszt honlapján, valamint a veradas.hu oldalon megtalálhatják a hozzájuk legközelebb lévő véradás helyszínét. A megyeszékhelyeken lévő intézetek többségében lehetőség van időpontfoglalásra is, ezzel csökkentve a várakozási időt. Az önkéntesek a hét folyamán adhatnak vért Székesfehérváron a Területi Vérellátóban, a Civil Központban, a Fehér Palotában, valamint Száron a régi óvodában és az alapi művelődési házban is.