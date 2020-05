Véletlenszerű koronavírus-tesztek, enyhítések a megyében – Ezeket olvastátok a múlt héten

Izgalmasan telt április utolsó hete és május első napjai Fejér megyében. Számos enyhítést jelentettek be, amelyek május 4-től, tehát a mai naptól lépnek érvénybe, valamint rendhagyó módon zajlott az idei ballagás is.

A múlt hetet ezek az események övezték be leginkább, ezért egy csokorba szedtük a legolvasottabb cikkeinket ezekkel kapcsolatosan.

Véletlenszerű koronavírus-teszteket végeznek a megyében

Május 1-től közel 18 ezer fő bevonásával országos vizsgálatsorozat indul hazánk négy orvosokat képző egyeteme – a Semmelweis Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem – és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közreműködésével.

A csaknem 500 településen élőket érintő reprezentatív kutatás célja, hogy pontos képet adjon a járvány kiterjedéséről és az új típusú koronavírussal fertőzöttek és átfertőzöttek valós számáról. A tesztelésen a KSH által vett véletlenszerű kiválasztással képzett minta alapján, 17 787 fő meghívásos módon vehet részt az ország egész területéről.

Fejér megyében 29 település érintett, és hogy melyek ezek? Ebben a cikkünkben megtekinthetik.

Megnyithatnak a teraszok és a kerthelyiségek és további enyhítések lépnek életbe

Székesfehérvár polgármestere csütörtök délután tájékoztatta a lakóközösséget, hogy milyen enyhítések lépnek életbe a következő napoktól. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az enyhítések ellenére is a fő cél, a csoportosulások elkerülése.

Időkorlátok mellet ugyan, de május 4-től megnyithatnak a teraszok és kerthelyiségek, erre azonban egyelőre csak egy hónapra kapnak engedélyt az üzemeltetők. Május 18-tól a fokozatosság elvét követve megnyitják a játszótereket és a szabadtéri sportpályákat is.

Cser-Palkovics András teljes tájékoztatóját az enyhítésekkel kapcsolatosan itt olvasható.

Rendhagyó búcsú a végzős diákoktól és meglepetés videó

Az idei ballagás teljesen más volt, mint ahogy azt az eddigi években megszokhattuk. A polgármester nem a Városház téren búcsúzott a végzős diákoktól, és az iskolás udvarai sem teltek meg diákokkal és könnyes szemű hozzátartozóikkal. Elcsendesedett a város május első szombatján, pedig ilyenkor mindig olyan hangos szokott lenni, teli élettel. Az online térben zajlott ballagás mellett, igyekeztek azért, hogy az idei végzősök számára is emlékezetessé tegyék a középiskolában töltött utolsó perceiket.

A A Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Gimnázium tanári kara a Wellhello „Ölelni szavakkal” című slágerét dolgozta fel és ezzel búcsúztatta diákjait. A dal mondanivalója nem is lehetne aktuálisabb, hiszen az üzenete az, hogy ha fizikálisan nem is ölelhetjük meg egymást, szavakkal, egymást támogatva átvészelhetjük ezt a mindenki számára nehéz időszakot.

A Gaja iszapcsapdájában ragadt marhát mentettek az állatvédők

Egy elkóborolt szarvasmarha ragadt az iszapba a Gaja-patak mentén szombaton reggel. A Fema Állatmentők csapata húzta partra a bajba jutott állatot, amelyik már kezdte feladni a küzdelmet az életéért. Kutyasétáltatók lettek figyelmesek arra szombaton reggel, hogy egy szarvasmarha ragadt az iszapba a Gaja-patak partján, a szennyvíztisztító telep utáni réten. Ők hívták a Fema Állatmentőket. A helyszínre hamarosan ki is érkezett egy csapat

Olvasó tapasztalatok a fehérvári kórházból

Egy vidéki olvasónk osztotta meg velünk a székesfehérvári kórházban szerezett kedvező tapasztalatait:

Április közepén hat napot töltöttem a megyei kórházban. Már a mentőkocsi is néhány perc alatt kiérkezett. Állapotomra tekintettel már vártak a sürgősségi betegellátó osztályon. Lázmérés, kikérdezés után több, sürgős vizsgálatot elvégeztek rajtam. Sehol sem kellett hosszasan várakoznom. Az orvosok, asszisztensek és az ápolók is mind kedvesek, türelmesek voltak, összeszokott módon végezték a munkájukat.

Állapotom stabilizálása után felkerültem az intenzív őrző osztályra. Elsőként itt is lázmérés következett, majd elkezdődött a kezelés. Nagyon hálás vagyok az orvosoknak, az ápolóknak a figyelmes, odaadó munkájukért. Feltűnt, hogy sok védőeszköz fogy, de az utánpótlás zavartalan volt. Odafigyeltek a fertőtlenítésre, a takarítók is naponta többször tették a dolgukat. Végül a hatodik napon jó állapotban hazajöhettem.

Ezúton köszönöm a kórház valamennyi dolgozójának áldozatos és önfeláldozó munkáját a magam, valamint a betegtársaim nevében is.

A Denso 20-30 százalékos árbevétel csökkenésre számít fehérvári üzeménél

Szincsák Attila elmondta, hogy a legyártott alkatrészek száma is hasonló mértékben csökken majd, ha ősszel már teljes kapacitáson dolgozik a cég. Az igazgató kritikusnak nevezte a társaság életében a következő 2-3 hónapot, megjegyezve, hogy „ennél messzebbre amúgy sem látunk”. Bejelentette, hogy a munkavállalók érdekképviseletével is egyeztetve május 1-től a Denso átáll a 32 órás munkahétre a vevői megrendelések csökkenése miatt, várhatóan szeptember végéig. A vírushelyzet miatt meghozott intézkedéseket is figyelembe véve mindez azt jelenti, hogy a termelés hétfőtől csütörtökig három műszakban zajlik majd, a péntek-szombat-vasárnap pedig munkaidőn kívüli, fizetés nélküli időszak lesz – tájékoztat az MTI.

Az irodákban hétfőtől csütörtökig 6,5 órás, pénteken hatórás munkanapok lesznek, minden nap két műszakban, reggel 6-tól este 18 óráig. Az adminisztratív terület egyik fele délelőtt, másik fele délután dolgozik, ahol a szülők kénytelenek minden hétköznap délelőttönként otthon lenni a gyerekükkel, délután járhatnak dolgozni. Szincsák Attila kiemelte, hogy ez a lépés húsz százalékos alapbércsökkentéssel jár, amit minden dolgozójuk elfogadott, mert „együtt lépünk be a gödörbe, de közösen, erősebben jövünk ki belőle”. Megjegyezte, hogy az újraindulás óta a vevők kiszolgálása folyamatos. A magyar beszállítóknál nincs akadozás, legtöbb partnerük idomul a Denso lépéséhez – tette hozzá.