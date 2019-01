Velencei toronyóra lottónyereményből

Különleges velencei történetet kaptunk Kárpáti Miklós antikváriustól, a Velencei Értéktár Bizottság tagjától: egy lottónyereményből támogatott velencei toronyóra története rajzolódik ki előttünk, amely ugyan tűzvész áldozata lett, mégsem veszett el örökre…

Hatásvadásznak tűnhet a cím, pedig így pontos. Egy 175 éves újdonsággal szolgálhatok: Velence a szerencsejátéknak köszönheti reformkori toronyóráját. Az új római katolikus templom épülete 1830-ra készült el, január 18-án szentelték fel, de felszereltsége bizony messze volt a teljestől. Szerencsére mindig akadtak adakozó kedvű hívek.

Végre, 13 év elteltével nagyobb előrelépés történt, amelyről Kiszner Sebestyén plébános a Religio és Nevelés című katolikus lapban 1843. augusztus 27-én a következő – mai szemmel nézve kissé körülményes – írást tette közzé:

„Aichmajer József ur, kedves életpárjával, született alapi Salamon Róza asszonysággal együtt; kik az ég’ áldásaiban bővebben részesülvén, nemesb tartozásuknak ismerik, azokat, mennyire tehetségökben áll, hálás lélekkel másokra is árasztani. Alulirt által nemcsak több szegényeket folytonosan táplálnak ők; hanem legközelebb egy harangot öntetvén, s a’ már régtől ohajtott torony-órát is elkészíttetvén , —- a’ helybeli kath. templom’ szükségeit majd kétezer forintra rugó bőkezűséggel pótolák.”

Hogy ki volt az adakozó házaspár?

Aichmayer József nemesi származású, de polgári foglalkozást űző, jómódú pesti család sarja, 1810-ben született. 1830-ban vette el a Velencén is birtokos alapi Salamon család leányát, Rózát. Az 1830-as években került a Budán székelő Magyar Királyi Udvari Kancelláriához, előbb „fizetéstelen gyakornok”-ká, majd 1837 novemberétől 300 forintnyi évdíjjal fogalmazógyakornokká nevezték ki. (Ez a hivatal a későbbi hivatalnoki életpálya jó alapjául szolgálhatott.)

Aichmayer 1840 telén jelentős összeget nyert az osztrák lottón, 1841 őszén pedig a hatalmas, 250 ezer forintos főnyereményt ütötte meg. (Viszonyításképp Széchenyi István – 15 évvel korábban – egyévi, 60 ezer forintos jövedelmét ajánlotta fel az Akadémia alapítására, az országgyűlés pedig a Magyar Nemzeti Múzeum építésének költségére 1836-ban 500 ezer forintot szavazott meg!) A máig élő családi hagyomány szerint Aichmayernek három lottónyereménye volt, és emiatt látnoki képességeket tulajdonítottak neki.

A nyeremény után azonnal lemondott kamarai állásáról, és – nyilván velencei származású felesége biztatására – Velencén vásárolt kisebb birtokot és nagyobb házat. Már a nyereményről tudósító újsággal is közölte jótékonykodási szándékát, és szavát be is váltotta. Sorra küldte a kisebb-nagyobb adományokat országos és helyi érdekű ügyekben: Budán kórházi ágyat alapít feleségével, részvényt jegyez az országos faiskola megalapítására, adakozik a Magyar Gazdasági Egyesület jobb működtetésére, katolikusként a székesfehérvári református egyház részére, felesége a Nevelési Társulat javára… Összegben a legnagyobb adományt azonban Velence köszönheti nekik: harangot és toronyórát készíttettek a katolikus templom számára 2000 forint értékben, de emellett rendszeresen támogatták a plébánoson keresztül a rászorulókat is.

A sírkövén olvasható, hogy az elhunyt „tekintetes Békés megye táblabírája” is volt. Valóban, gróf Károlyi György, aki 1841-ben lett Békés vármegyei főispán, nevezte ki 1842. május 17-én a munkával és javadalmazással nem járó, inkább elismerést jelentő „állásra”. Nem sokáig viselhette ezt a tisztséget, Aichmayer József 1845-ben, rendkívül fiatalon, 35 évesen elhunyt. A velencei temetőben nyugszik, sírján az alábbi felirat olvasható:

„Istenben boldogult néhai tekintetes Aichmayer Josef tekintetes Békés megye táblabírája megholt életének 35dik boldog házasságának 15 évében 1845 év februárius 19én

Boldogultat özvegye mint elfelejthetlen jó férjt, két leánygyermeki mint kipotolhatlan atyjokat fájdalmasan siratják”.

Az általuk adományozott toronyóra közel háromnegyed évszázadon át szolgálta a velenceieket, abban a templomtűzben semmisült meg, amelyet egy 1917. májusi villámcsapás okozott. Ezután több mint 90 év kellett ahhoz, hogy ismét óra kerüljön a plébániatemplom tornyába.

Kiszner Sebestyén szavaival élve legyen ez az új óra is a velenceieknek „szerencsés időt mutató, üssön szüntelen boldog, s békés órákat”!

