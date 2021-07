A kérés: a hozott szemetet vigyék haza

A tókörnyéki polgármesterek összefogásával valósulhatott meg az a figyelemfelhívó kampány, melyet hétfőn délután mutattak be az agárdi Napsugár strand melletti új kis szigeten. Ott, ahol mostantól egy kócsagos szelfitábla várja a látogatókat, amely felhívja a figyelmet arra: a szemetet, amit a látogatók hoztak, vigyék is magukkal.

Ezt ne hagyja ki! Világosan kiderült: a pénzünkre fáj a baloldal foga

– Nagy szeretettel várjuk a rengeteg kerékpárost, gyalogtúrázót, futót, fesztiválozókat, szörfösöket, fürdőzőket a Velencei-tónál, de annyit kérnénk tőlük, hogy ne halmozzák fel a szemetet, se Sukorón, se Pákozdon, se Velencén vagy Gárdonyban. Ez mindenhol nagy probléma ugyanis – fogalmazott Tóth István, Gárdony polgármestere a tájékoztatón, hozzátéve: óriási mennyiségű hulladék képződik a tókörnyéki rendezvények kapcsán, de a hétköznapokon is. – Valamit lépni kellett tehát – mondta, ezért így üzennek a jó érzésű embereknek s kérik, hogy az étel-ital csomagolást, ami már üres, tegyék vissza a hátizsákba, amiben hozták és vigyék haza. – Ezt a feladatot ne adják át nekünk, nem bírunk vele, rengeteg pénz, ember, logisztika kell ahhoz, hogy a szemetet összeszedjék, Fehérvárra szállítsák. – Az alapötletet kreatív munka követte, ekkor kértük fel Balázs Benedek művészt, hogy az előtervezésben segítsen, majd pedig az általános iskolásokat, hogy az üzenet megfogalmazásában vegyenek részt. Ezután a tókörnyéki települések is bekapcsolódtak a programba. – Tudjuk, hogy ezekkel a szelfitáblákkal és figyelemfelhívó üzenetekkel nem lehet megváltani a világot, mégis kérjük az embereket, ne hagyják itt a szemetüket.

„Vigyázz rám!” – ezt kéri a látogatóktól az a hatvanöt tábla, amelyet szerte a tó környékén kihelyeznek a napokban Pákozd, Sukoró, Velence és Gárdony területén. A „Tiszta Velencei-tó” felirat alatt pedig ez áll nagy betűkkel: „Kérjük, vidd haza a szemetedet! Köszönjük! Gárdony, Velence, Pákozd, Sukoró, MOHOSZ.” A szelfitáblákból pedig – amelyek mindegyikén más-más helyi állat szerepel – hét darabot helyeznek ki a környékbeli településeken. Ezen megdöbbentő adat szerepel, melyet Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, miniszterelnöki biztos is kihangsúlyozott: évente mintegy 44 ezer 200 zsák telik meg azzal a hulladékkal, melyet a helyiek szednek össze a látogatók után, akik a szemetüket a bokor alá, az árokpartra vagy út szélére dobnak. Ha ezeket a zsákokat egymás mellé raknánk, háromszor felérhetnénk a Himalájára – mondta a képviselő. A táblán pedig az szerepel: „Amennyiben egymásra pakolnánk a zsákokat, akkor körülbelül 44200 méter magas hulladékoszlopot kapnánk, Felérnénk a sztratoszférába.” A képviselő hangsúlyozta: az önkormányzatok nem áttolják a szemétgyűjtés felelősségét, hanem szeretnék megosztani azt a látogatókkal. – A terhet egy kicsit szeretnék megosztani az ide látogató turistákkal. Már most látom, a kampány kapcsán az lesz a „kommunikáció”, hogy ezek a településvezetők szeretnék a feladatot lerázni a vállukról és arrogáns módon arra utasítják az ide látogatókat, hogy vigyék haza azt a szemetet, amit ide hoztak. Nem így van! Sulykolják, nagyon kedvesen kérik őket – művészeti alkotásokkal – és reménykednek benne, hogy sokan meghallgatják és el fogják tényleg vinni azt a szemetet, amit hoztak magukkal, mert benne volt az uzsonnájuk vagy az italuk.

Pálinkás Imre, a MOHOSZ velencei kirendeltségének vezetője is megszólalt: nem volt kérdés, hogy csatlakoznak a kezdeményezéshez. – Mi is több millió forintot költünk évente a tókörnyéki szemétszedésre – mondta. A szervezet – tette hozzá – nem csak a horgászszemét felszámolásában vesz részt, hanem a látogatókét is összeszedik, ahogy ez fordítva is működik az önkormányzatok részéről: ők is rendszeresen felszámolják a horgászok hagyta szemetet, nem csak a látogatókét. Mészárosné Hegyi Gyöngyi, Sukoró polgármestere örömét fejezte ki, hogy részt vehetnek ebben az innovatív figyelemfelhívó kampányban. – Közösen kérjük: ne szemeteljünk, vigyük haza! Hiszen ha elfért az a sok minden a zsákban, amit hoztak, akkor az a pici apróság, ami megmarad, már semmit nem jelenthet – mondta. Pákozd polgármestere, Kardos Ádám a szemetelők kapcsán a Velencei-hegységbe érkezőket emelte ki mint megcélzandó közönséget:

– Nekünk nemcsak a tóparti rész a fontos, hanem a Velencei-hegység is, ahová sokan érkeznek, s ők is hasonló nyomot tudnak hagyni maguk után, mint a tókörnyéki településeken szemetelők. Bízom benne, hogy a kampány után a vízparti és hegyes-dombos részeken majd jóval kevesebb szemetet kell összeszednünk és elszállítanunk – fejezte ki reményét a polgármester. Velencéről az alpolgármester érkezett a kampánybemutatóra. Szabó Attila azt hangsúlyozta: az elmúlt hónapok rávilágítottak arra, hogy a tó nem tudja önmagát megvédeni, ehhez szüksége van a lakosokra s mindazokra, akik ide látogatnak és élvezik ezt a gyönyörű természeti adottságot. Majd pedig kérte: – Mindenki úgy hagyja el a Velencei-tavat, ahogy szeretné, hogy legközelebb fogadja!