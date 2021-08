Velencei-tavi strandkörkép – A fürödni vágyók szemszögéből (videó)

Igaz, hogy hétköznap van, de ropogósan forró augusztusi. Előttünk tehát a szezon utolsó három hétvégéje, mögöttünk pedig egy rémes nyár, melyben a Velencei-tó turizmusát és hírét elképesztő károk érték. Pedig erről a víz nem tehet. Elindultunk hát, és körbenéztünk.

Sok helyen elhangzott már: a Velencei-tó vize, megeshet, hogy alacsony és meleg, de a minősége hibátlan és tiszta. Persze joggal mondhatja az olvasó, hogy „hiszem, ha látom”, de hát sajnos gyakran a messziről jött emberek azt mondanak, amit épp az érdekük diktál. Így hinni is csak ennyire érdemes nekik. Elindultunk hát a Velencei-tó „karikáján”, hogy belessünk minél több strandra, s lássuk, mit kínálnak azoknak, akik most jönnének. A Google térképének gombostűi voltak az irányadók utunk során, sehová nem jelentkeztünk be előre – meglepetésszerűen érkeztünk. A velencei Északi Strandtól a gárdonyi Park Strandig vitt az utunk, útba ejtve összesen hét helyszínt. Készítettünk videófelvételeket is, melyeket a feol.hu-n tekinthetnek meg.

Hiába augusztus, hiába 34 Celsius-fokos meleg, programok mindenhol, látogató alig akadt a strandokon. A vízállás is ott volt a legalacsonyabb, ahol lídós partszakaszokat alakítottak ki a pancsoló gyerekeknek. A velencei Északi Strandon lépcsőn mehetünk a majdnem színtiszta és „fürödhető” mélységű vízbe. Gondozott gyep, árnyékos kis fák, öltözők, büfék és most éppen az esti programokra készülő kerti mozi várja a látogatókat. A következő helyszín a Drótszamár Kemping, amely a kutyások kedvenc helye, tekintve, hogy itt pancsolhatnak négylábú kedvenceink is. Ezúttal is voltak páran, ahogy lakókocsis turisták és horgászok is. A víz pedig, noha itt is alacsonyabb a kelleténél, tiszta, fürdésre csábító. Innen pár percre található a Velence Korzó, amely az ilyenkor szokásostól eltérően szinte pangott az ürességtől. Alig napoztak páran a homokban – aki volt, a vízben hűsölt, amely majd’ 3-4 méterrel beljebb kezdődött, mégis kellemes volt. Kellemetlen vízi tapasztalatokkal itt sem gazdagodtunk: sehol egy csúnya látvány, egy bűzösen úszó „objektum”, ami országos felháborodást válthatna ki. Viszont van sok üzlet, forró homok, napernyők és vízi játék.

Innen már átértünk Gárdonyba, ahol a TóParty Strandon tettünk látogatást, és ügyeltünk a részletekre: a víz surrogva nyaldosta a homokos és a köves partokat, gyerekek pancsoltak önfeledten a – valóban – tiszta vízben. Van itt lépcsős és lídós bevezető szakasz is, az előbbiből szerdán szinte derékig érő vízbe juthattunk. A rendezettségre, ellátásra itt sem lehet panasz, mesterséges árnyékolók is növelik a komfortérzetet.

Innen a Sirály Strandra próbáltunk bekukkantani – s noha be nem jutottunk, a valaha volt Sport Beach most is rendezettnek tűnt.

A következő állomás a Napsugár Strand volt Gárdonyban, ahol a homokos rész szintén hosszúra nyúlt, ez azonban nem veti vissza a kicsik kedvét, hogy önfeledten pancsoljanak. A vízbe még játékokat is tettek a gyerekeknek, a sétány pedig végre nem a szocreál betontörmelékek világát idézi. A fák mellett itt is vannak mesterséges árnyékolók, valamint egy tisztességes büfésor, ahol – például a kenyérlángosban – nem csalódik az ember.

A tó utolsó – vagy első, attól függ, honnan nézzük – jelentős méretű strandja a Park Strand, Kemping és Hotel, ahol szintén van homokos és lépcsős vízbe jutó szakasz is, csodálatos vízzel. Aki pedig csak arra vágyna, hogy csodálja a Velencei-tavat, a köríves, deszkás-köves burkolatú stégről megteheti. Hatalmas itt a tér, rengeteg ember elférne. Nem kell elhinni – aki teheti, jöjjön el, és nézze meg maga!