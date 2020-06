Velencei óriáskerék – Nem kellenek már az engedélyek?

Cikkünk internetes megjelenését követően kaptunk néhány választ a kérdéseinkre a velencei polgármesteri hivataltól.

Ebből kitűnik, eddig nem citált, új keletű rendeletet is kénytelenek voltak bevonni az óriáskerékkel kapcsolatos témába, tekintve, hogy nagy eséllyel az első közösségi oldalas posztjában a város hiába hivatkozott a helyi építési szabályzat tóparttól 30 méteres beépíthetőséget tiltó rendelkezésére. Hogy miért, arról a Fejér Megyei Kormányhivatal részünkre most megküldött állásfoglalását fogjuk közölni (amelyet egyébként előbbi cikkünkben is felvetettünk már).

A város polgármestere többedik alkalommal is az önkormányzat és a Gomi Kft-vel kötött szerződést említi válaszában – amelynek később még lesz jelentősége. Ezt írja: „Tegnap délelőtt telefonon időpontegyeztetést kezdeményezett az óriáskerék üzemeltetője. Jeleztük neki, hogy ehhez a Korzó üzemeltetőjének részvétele is szükséges, ugyanis az Önkormányzat a GOMI Kft-vel áll szerződéses viszonyban. Az ügy fontosságára való tekintettel soron kívüli, délutáni időpontot jelölt meg a hivatal. A polgármester az egymást követő, előre egyeztetett tárgyalások folytán szándéka ellenére nem tudott részt venni azon. Ez nem akadályozta az álláspontok megismerését. Az óriáskerék üzemeltető az előzetes szóbeli hozzájárulás ellenére nem tette lehetővé a nála lévő iratok fénymásolását, betekintési jogot biztosított. Az iratok között nem volt fellelhető a Korzó üzemeltetője és az óriáskerék tervezett üzemeltetője között kötött megállapodás. Külön kérésre sem bocsátották azt rendelkezésre” – kaptuk a választ, bár az nem derült ki, miért kíváncsi az önkormányzat két vállalkozó egymással kötött magánjellegű üzleti szerződésére. Majd pedig így folytatódik a válasz: „Az egyeztetés során ismertetésre került a hivatal által az ügyben tartott helyszíni szemléről készített jegyzőkönyv érdemi része. Továbbá a tegnapi napon a Korzó üzemeltetőnek címzett felszólítás. Ezt teljes terjedelemben idézem a tényszerű tájékoztatás érdekében:

„Tisztelt Ügyvezető úr!

A Velencei-tó kapuja projekt részét képező Velence, 1367/28 hrsz.-ú ingatlan (Velence Korzó) észak-nyugati részén, az ún. Ezüst-parkoló és a vízfelület között elhelyezett mutatványos építmény (óriáskerék) ügyében az alábbiakról tájékoztatom.

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 19/2012.(VI.19.) önkormányzati rendeletének 15. és 16. §-ában foglaltak szerint a Velencei-tó partvédművétől mért 30 méteres védősávon belül a település sziluettjét megváltoztató 5 m-nél magasabb építmény nem építhető.

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 3/2020 (II.3.) önkormányzati rendelete a Velence, 1367/28 hrsz.-ú ingatlanra változtatási tilalmat rendelt el

Tájékoztatom továbbá, hogy az építmény telepítésének helye feltöltött terület.

Tekintettel a fentiekre, a Velence, 1367/28 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosaként bejegyzett Velence Város Önkormányzata hivatalos képviselőjeként kérem, hogy a Velencei-tó partvédművétől mért 30 méteres védősávon belül található mutatványos építményt 2020. június 12. napjáig szíveskedjenek elszállíttatni az ingatlanról.

Jelen felhívásomat követően, az előírt határidő eredménytelen eltelte esetén a tevékenység észlelésétől számított 8 napon belül az építésügyi hatósági feladatokat ellátó Fejér Megyei Kormányhivatalhoz kell fordulnom.

Intézkedését és együttműködését köszönöm.

Velence, 2020. június 10.

Tisztelettel: Gerhard Ákos polgármester”

A polgármesteri válaszlevélben továbbá leszögezték: ”az óriáskerék üzemeltetéséhez szükséges engedélyek érdemi, meglétükre vonatkozó vizsgálatára nem került sor„. Ezt úgy értelmezzük, hogy ezek szerint az engedélyek, tanúsítványok megléte már nem is érdekli a várost (nem úgy, mint első nyilvános posztolásukkor, amikor az volt a fő gond, hogy nem ismerik ezeket a dokumentumokat). Hiába volt probléma, hogy ezekről nem tudnak, hiába vitte be őket a korzó üzemeltetője, ügyvédje és az óriáskerék tulajdonosa az önkormányzathoz, úgy fest, okafogyottá vált a dokumentáció meglétének bizonygatása.

A fenti levélből látszik ugyanis, hogy előkerült egy nagyon friss, 2020. februári rendelet is: ”a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 3/2020 (II.3.) önkormányzati rendelete„, amely a korzó területére is vonatkozik. Persze ez újabb értelmezési kérdéseket vet fel, például azt, mit jelent a ”változtatási tilalom„. Mire terjed ki s mire nem? Erre pedig az önkormányzat és a Gomi Kft. közötti szerződés adhat csak választ. Éppen úgy, ahogy egy lakás albérleti szerződése is köttetik: ha a felek kikötik, hogy a bérlő a tulajdonos tudta nélkül nem végezhet az ingatlanon szerkezeti változtatásokat, az még nem jelenti azt, hogy nem viheti be a (mozgatható, eltávolítható) szekrényét sem. Ha pedig ezt tiltani akarja a tulajdonos vagy bele akar szólni, annak a szerződésben benne kell lennie. Izgalmas ügyvédi feladatnak ígérkezik tehát az erre való hivatkozás megvédése vagy cáfolata.

„Nem helyezhető el”

A lapunknak megküldött válaszban egyébként csatoltak egy linket is, amelyben állítják, hogy az általunk keresett építési szabályzat megtalálható a holnapjukon. S ha keresésre nem is, de a link birtokában meg is tudtuk nézni: http://www.velence.hu/-helyi-epitesi-szabalyzat-es-szabalyozasi-terv-6118

Ám megjósolható, hogy nem sokáig lesz életben ez a szabályzat, tekintve, hogy a változtatási tilalomról szóló új, februári rendeletben előrevetítették: a változtatási tilalomról szóló rendelet hatályát veszti, amint életbe lép az új helyi építési szabályzat (vagy legkésőbb 3 év múlva).

A polgármesteri álláspont tehát egyértelmű, szerintük ”nem helyezhető el az adott helyszínen az óriáskerék„. Ezt megerősítették azzal, hogy ugyanez a települési főépítész szakmai álláspontja is.

Mit is nevezünk építménynek?

A Fejér Megyei Kormányhivatal szakmai álláspontja pedig – hangsúlyozva, hogy nem a konkrét esetre, hanem általánosságban minden mobil építésű óriáskerékre vonatkozóan a következő: ”Az 1997.évi LXXVIII. Tv. alkalmazásában építmény az építési tevékenységgel létrehozott minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás – tekintet nélkül a rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára –, amely a terepszint, víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre.

Az óriáskerék szerkezet esetében, mivel csak terheléssel rögzített, továbbá a közműcsatlakozások is rugalmasan bontható ideiglenes bekötések, ezért a helyhez kötött feltétel – amely az építmény fogalmának meghatározó eleme – nem valósul meg.„