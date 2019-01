Velence Korzó: népszavazásról döntöttek

A képviselő-testület csütörtökön, soron kívüli ülésen döntött, hogy kiírják a népszavazást.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a Helyi Építési Szabályzatot és a Velencei Településrendezési Eszközöket Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy módosítsa, hogy semmit ne lehessen a Velence Korzó területén építeni?” – ez lesz a kérdés a népszavazáson, amelynek kiírásáról csütörtökön döntött a város képviselő-testülete. Az előzményekről korábban beszámoltunk, de a lényeg az, hogy a népszavazás kezdeményezője 2018. november 14-én 203 aláírásgyűjtő ívet nyújtott be a Helyi Választási Bizottsághoz (HVB). A szervezőnek 1293 aláírást kellett összegyűjtenie az eredményességhez, melyet túlteljesített: végül 1498 érvényes aláírást gyűjtött össze. A HVB elnöke decemberre össze is számolta az aláírásokat, így 2018. decemberében a testületi ülésen bejelentette a polgármester, hogy a népszavazáshoz szükséges számú aláírás összejött. A csütörtöki alkalommal pedig már döntöttek a képviselők arról is, hogy kiírják a népszavazást – az időpontról azonban még nem. A testület továbbá döntött arról, hogy rendelkezni kell a helyi népszavazás költségvetéséről. A tervezet szerint a város költségvetését ez a népszavazás 8 millió 997 ezer 700 forinttal terheli meg, melyet egyéb, előre tervezett beruházásoktól von el a város.

Vezető képünk archív felvétel!