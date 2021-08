Velence kontra EFOTT: hallgatott a város az EFOTT-ra, a fesztiválszervezők pedig ígéretet tettek

Velence feloldotta a tilalamat, újra járható az Evezős út. A megegyezés megszületett.

Tájékoztatást adott ki Velence önkormányzata azzal a tárgyalással kapcsolatosan, melyet az EFOTT szervezőivel folytatott hétfőn. E szerint a város önkormányzatának képviselői és az EFOTT fesztivál szervezői „az elmúlt napon mindenki megelégedésére közös, kompromisszumos megoldásra jutottak, amelynek értelmében a Sukoróban rendezett fesztivál Velence irányából is megközelíthető lesz. Az előzetesen lezárt Evezős utat Velence Önkormányzata megnyitotta, így az újra rendelkezésre áll a gyalogosok és kerékpárosok számára, továbbá a teherforgalom is ezt a nyomvonalat fogja használni. A személygépjárművel érkezőknek az M7-es autópályán a pákozdi lehajtót érdemes választaniuk – itt hamar meg tudják közelíteni a Sukoró Szabadstrand félszigetet, ahol a szervezők ingyenes és szabályos parkolási lehetőséget biztosítanak. Innen folyamatosan közlekedő buszok szállítanak be a fesztivál területére. A megegyezés következtében a rendezvény szervezői növelik mind a forgalomirányítással, mind a parkolással foglalkozó csapatok létszámát. Budapestről a vonat Kápolnásnyékre szállítja az Efottozókat, ahonnan fesztiválbusz viszi őket a rendezvényre.”

Hogy mindenkinek jó legyen

A fesztivál és az önkormányzat közös nyilatkozata szerint „a stáb igyekszik a lehető legnagyobb mértékben ügyelni a tisztaságra, Sukoró és Velence városában egyaránt, és ugyanerre kéri a látogatókat is. A fesztivál területén kívüli úgynevezett vonulási utakon az eddiginél is több szemetesedényt, illetve mobil illemhelyiségeket helyeznek el, és azok tisztításáról folyamatosan gondoskodnak, amiképpen a környéken történő szemétszedésről is. Ezenkívül a szervezők idén is határérték alatt tartják a zajszintet, és mindkét település önkormányzatának honlapján közzéteszik azt a telefonszámot, amelyen az esetleges kellemetlenségeket a lakosok jelezhetik.” A közös nyilatkozatot a szereplők azzal zárják, bíznak benne, hogy a megegyezés, amelynek során az EFOTT vállalta az esetleges zavaró hatások csökkentését, Velence Város Önkormányzata pedig a fesztivál sikeres, gördülékeny lebonyolításában való közreműködését, kölcsönös elégedettséget eredményez a fesztiválozók, illetve a környék lakosai számára egyaránt.

