Végzősként a közgazdaság rabja Nacsa Flóra

Ritka, hogy valaki már a középiskolában megtalálja azt az utat és irányt, ami végigvezetheti az életét. Nacsa Flóra nemcsak megtalálta célját, de nagy lépést is tett felé azzal, hogy megnyerte a Közgazdasági Diákolimpiát.

Ezt ne hagyja ki! Százezres fizetéscsökkentéssel riogatja Dobrev Klára az ápolókat

Nacsa Flóra, a székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium végzős diákja immár második alkalommal állhatott fel a Közgazdasági Diákolimpia képzeletbeli dobogójára. – Először két éve találkoztam ezzel a versennyel, amikor Magyarország még csak tesztjelleggel vett részt benne. Akkor egy másik versenyből csöppentem egyből a nemzetközi fordulóba, amit Prágában tartottak. Nagyon megfogott az egész hangulat, a szakmaiság – mesélte Flóra.

A végzős diák tavaly ismét nevezett a versenyre, ahol akkor már a magyarországi döntőben második helyezést ért el. – Először az online tesztfordulót kell teljesíteni, majd ezt követi az országos döntő, ahol írásbeli és szóbeli elvárásoknak is eleget kell tenni. A szóbeli 21 tételét nem ismerjük előre, éppen ezért is nehéz a verseny, hiszen szinte az összes országgal kapcsolatban általános gazdasági ismeretekkel kell rendelkezni – mondta az első helyezett. Flóra többéves tapasztalata alapján a megmérettetés teljesítéséhez irányadó az ajánlott irodalom, de tulajdonképpen csak úgy lehet felkészülni, ha naprakészen tisztában vannak a világban zajló gazdasági eseményekkel. A hazai sikeres szereplésnek köszönhetően Flóra a nemzetközi döntőben is megmérettetheti magát. Bízunk benne, hogy az ősszel esedékes nemzetközi döntőt már nem online, hanem Pozsonyban rendezik majd meg. Ez az olimpia eddig a Visegrádi országok diákjainak szólt, idén azonban már görög és kínai versenyzők is lesznek, minden országból öt diák. Ezen a fordulón már sokkal inkább gyakorlati és aktuális feladatokat kell megoldani – mesélte Flóra.

A céltudatos tanuló a Telekiben folytatott tanulmányai mellett szeptemberben jogviszonyt létesített a Hunyadi Mátyás Technikummal, ahol elkezdte szakirányú gazdasági tárgyak tanulását is. Annak érdekében, hogy még ebben a tanévben érettségizhessen ezen a területen is, fél év alatt teljesítette négy év tananyagát és az osztályozó vizsgákat.

– Azt hiszem, kevés velem egykorú tudja ennyire egyértelműen, mik a céljai. Abban biztos vagyok, hogy valamilyen közgazdasággal kapcsolatos irányt képzelek el, annak is inkább az elméleti részét szeretném először megtanulni az egyetemen, hogy arra később építkezni tudjak. Hogy pontosan melyik egyetemen, azt még nem tudom, mert szóba került, és be is adtam a jelentkezésemet külföldi intézményekbe is. A járványhelyzet viszont arra terelt, hogy jövőre még biztosan itthon maradjak – mondta Flóra a jövőre vonatkozó tervekről.

Mint mondja, személyiségéből adódóan a lehetetlent is meg szeretné valósítani. Bár korábban több terület is érdekelte, a diákolimpiának hála megtalálta azt, amivel kapcsolatban azt érzi, valóban neki való. Rengeteget kell pluszban tanulnia, de a versenyen elért sikerek új lendületet nyújtottak számára. – Csak akkor vagyok igazán önmagam, ha pöröghetek és mindent bevállalhatok, amire mások azt mondják, lehetetlen. Ez persze sokszor okoz nehézségeket, keveset pihenek, de azt hiszem, ha valakinek van akaratereje, meg tud valósítani bármit, amit szeretne – hangsúlyozta az elszánt és céltudatos Nacsa Flóra.