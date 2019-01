Vegyes érzelmekkel várták és fogadták a szilvesztert az állatmentők megyénkben

Volt, aki az utcán, kutyákat kergetve töltötte az éjszakát, mások azt mondják, lényegesen kevesebb esetük volt, mint tavaly. Azért sajnos halálos áldozata is volt a szilveszteri égzengésnek.

Már hetekkel a szilveszteri durrogtatások előtt megkezdték a figyelmeztetést az állatvédők, hogy mindenki vigyázzon kedvencére, gondoskodjon annak biztonságáról. Közben pedig a tűzijáték-petárda és egyéb pirotechnikai eszköz elleni mémek, felhívások is dömpingszerűen érkeztek, így hát kíváncsian vártuk, milyen hatása lesz e kettős erőnek a szilveszteri eseményekre. – Összességében azt kell mondanom, hogy a megye kisebb településein viszonylag kevés volt a jelzés, de országosan több áldozatot követelt a 2018-as szilveszter, mint az előző években. Hozzánk is érkezett találásról bejelentés, de sajnos több volt a kutyáját kereső gazdi – mondta el Schreiter Katalin, az állatvédőrség operatív vezetője, hozzátéve: – Talán lassan eljutunk oda, hogy a szilveszter előtti figyelemfelhívásokat tényleg komolyan veszik az állattulajdonosok, legalább azt a részét, hogy az állatban legyen egyedi azonosító, a regisztrációnál helyes adatok szerepeljenek, és hogy ezeken a napokon helyezzék biztonságos helyre őket.

A felhívások eljuthattak a gazdákhoz, petárdázókhoz

A vidéken tevékenykedő, illetve székelő állatvédő szervezetek csendesebb szilveszterről számoltak be: Botka Zsolt, az Etyeki Állatvédők Egyesületének vezetője azt mondja, alig érkezett segélykérő, kutyát az utcán észlelő hívás hozzájuk ezen a két napon. Nem több, mint máskor, viszont náluk is többen keresték később eltűnt kedvenceiket. Ugyanezt tapasztalta Turczer Edina, a Fema Állatmentő Egyesület vezetője is. Lovasberényi központjuk szinte egész éjjel csendes volt, hívás is alig érkezett hozzájuk. – Pedig tavaly folyamatosan csörgött a telefon és úton voltunk – tette hozzá. – Az elmúlt öt év legrosszabb szilvesztere volt a mostani – válaszolta érdeklődésünkre Molnár Tamásné, az Aska Alapítvány menhelyének vezetője. – Az összes autónk megállás nélkül ment az ünnep idején. Két nap alatt, vagyis december 31-én és január 1-jén összesen tizenhat kutya került a menhelyre. De azóta sincs megállás: naponta négy-öt új kutyát hoznak be hozzánk – készített számvetést a vezető.

Jóval szilveszter előtt

Öröm volt az ürömben, hogy a hozzájuk beérkezett értesítések közül csak három esetben kellett balesetet szenvedett kutyához vonulniuk, ráadásul mindhárom eb gazdáját azonnal megtalálták, akik el is tudták vinni kezeltetni a házi kedvenceket. – Úgy érzem, a legnagyobb gondot az jelentette, hogy a tűzijátékokat nem este hat és reggel hat óra között, hanem már azt megelőzően is elkezdték használni. Sőt, kijelenthetjük: a kutyák valójában már december 28-án megindultak, hiszen ekkor szólaltak meg az első hangkeltő eszközök – magyarázta Molnár Tamásné. Majd nem mellékesen hozzátette: – A másik problémát a chipek hiánya jelenti. Bár nekünk mázlink volt, mert a tizenhat talált kutyából tizenegyben volt transzponder, még mindig iszonyatosan nagy mennyiségről beszélhetünk a chip nélküli ebek kapcsán. Azok a kutyák, amelyek rendelkeznek ilyen azonosítóval, rendszerint a 2013-2014-es „szériából” valók, amikor kötelezővé vált a chipeltetés.

Kevés állatban van chip!

Ám ezt követően a gazdik egy része már nem gondol arra, hogy ha változik a telefonszámuk, lakcímük, nem árt, ha az a transzponder leolvasásakor is látszik… Az Aska menhely emberei az óév végén, az új év kezdetén leginkább Székesfehérváron, de ha úgy adódott, a környező településeken, például Lepsényben és Tácon teljesítettek szolgálatot. Székesfehérváron a Herosz Takarodó úti otthonának volt a második legnagyobb forgalma szilveszter után. Krepsz Gyöngyi, a Takarodó úti állatotthon vezetője kérdésünkre elmondta: hét eb és ugyanennyi macska került be hozzájuk szilveszter után, ám mindösszesen két kutyában volt chip. Ám éppen ezért – tette hozzá – nekik meg is lett a gazdájuk. Persze ennél jóval több állat veszhetett el, ugyanis rengetegen érdeklődnek náluk, hátha itt lelnek rá kedvencükre. – Az idei esetszám hasonló az előző években tapasztaltakhoz – mondta a menhelyvezető, hozzátéve, hogy 2013-15 között magas volt a chipezett kutyák aránya, ám ez azóta egyre romlik, mivel senki nem ellenőrzi a chipes azonosító meglétét.

Volt, akit el kellett altatni!

A szervezeteken túl civil állatvédők is készenlétben álltak az év utolsó napján: Kovács- Pemmer Maya évek óta így tölti a szilvesztert. Idén is Őri Orsolyával, Balázs Anitával és Májer Diával összedolgozva próbálták menteni a menthetőt. Merthogy ők, akik végig szinte az utcán voltak, egész mást tapasztaltak vagy éreztek a történésekből: – Összességében sokkal több volt az eset, a riasztás, mondjuk én erre számítottam… Tavaly szinte semmi nem volt – vélekedik Maya. Az idei tapasztalata azonban más volt: – De most már kora este Székesfehérvár különböző területei háborús övezetté változtak, de Pákozdon is találtunk olyan állatot, aki menekülés közben törte el a gerincét. Egy vékony lánc volt a nyakában, amit félelmében elszakított és így ment világgá. Sokkos állapotban volt, amikor rátaláltunk, egy vízelvezető árokból pecáztuk ki a falugondnok segítségével. El kellett őt altatnunk… Viszont az összes esetüknél azonosítóval rendelkeztek az állatok, pedig több vidéki településen is jártak. – Inkább az volt a bosszantó, hogy az esetek 90 százalékában nyomozni kellett, mert az adatok nem voltak naprakészek – mondta el a civil állatvédő azt, ami a Herosz vezetőjének is a tapasztalata. Maya azonban a gazdákon – még mindig – megdöbben: – A tulajdonosok hozzáállása elkeserítő! Volt olyan, akit hívtam és nevetgélve mondta a telefonban, hogy „jaaa igen, tudjuk hogy nagyon fél…” Akkor miért nem gondoskodott a biztonságáról?

