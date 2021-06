Végre ismét megtarthatták a nyugdíjas-juniálist Csókakőn

A Nyugdíjas Szervezetek Életet az Éveknek Fejér megyei szervezetének juniálisára várták szerdán a nyugdíjasklubokat és tagjaikat a csókakői vár alatt, ahol kulturális programokkal, ízletes gulyáslevessel és kisebb bemutatókkal készültek a rendezők.

Az országos szövetség több mint harminc éve alakult, és ma is több tízezer nyugdíjas életében tölt be fontos szerepet. Ahogy azt Greskó Gáborné megyei elnöktől megtudtuk, az idei eseményen mintegy 25 település nagyjából 30 nyugdíjasklubjának tagjai vettek részt. – Ezeknek az alkalmaknak az egyik célja, hogy a megye szép helyeire látogassunk el. Legutóbb, 2019-ben Fehérvárcsurgón jártunk és a kastély parkjában tartottuk a rendezvényt, de voltunk már például Soponyán a Fácánoskertben is. Eddig minden évben szép időnk volt, ez szerencsére az idén sem volt másként – mondta az elnök.

Ami a programot illeti, a színpadon egész nap egymást váltották a fellépők – jöttek táncosok, énekkarok, versmondók és volt zenekar is, sőt néhány kézműves is elhozta a portékáit. Mindezeken fe­lül természetesen a várat is be lehetett járni, és nem utolsósorban egy olyan társasjátékot is bemutattak, amely amellett, hogy remek közösségi elfoglaltság és életkorra való tekintet nélkül bárki játszhatja, kiváló agytorna is egyben. Gyakran mondják, hogy az idősek testi és lelki egészségéhez is nagyban hozzájárul, ha közösségben maradnak és rendszeresen tornáztatják az agyukat, így szellemi frissességüket is megőrizhetik.

Az egész napos program hivatalosan kora délután zárult, de mindenki addig maradhatott és folytathatta a beszélgetést a júniusi napsütésben, ameddig jól érezte magát.