Véghajrában a középiskolai jelentkezési időszak

Már csak néhány órájuk maradt az iskolaváltás előtt álló tizenéveseknek, hogy postára adják dokumentumaikat, amelyekkel a január 23-án esedékes középiskolai felvételi megírására jelentkezhetnek. A középiskolák azon diákok papírjait fogadják el, akik december 4-én éjfélig elküldik nyilatkozataikat. Néhány Fejér megyében található intézmény vezetőjét kérdeztük tapasztalataikról.

Ciszterci Szent István Gimnázium

Orosz Ágoston, a székesfehérvári Ciszterci Szent István Gimnázium igazgatója elmondta, jelenleg is folyamatosan érkeznek iskolájukba a diákok jelentkezései. Intézményükbe nemcsak a 9. osztályba érkezőket várják, hanem a 8 évfolyamos rendszerbe való bekerülésre pályázókat is. A tapasztalatok alapján a negyedik osztályos tanulók közül, akik náluk írják meg a központi felvételi feladatlapját, mindannyian a Cisztercibe jelentkeznek. A nagyobbaknál már sokkal eltérőbbek a számok, hiszen ők különböző szempontok alapján választják ki, hol teljesítik a feladatokat. A központi felvételin és az általános iskolából hozott eredményeken kívül, részben az egyházi fenntartás miatt, személyes beszélgetést is tartanak azokkal a tanulókkal, akik hozzájuk jelentkeznek. Ez általában két részből áll, melynek első körében a jelentkező családi hátterét, hobbiját és hasonló információkat kívánnak megismerni. A másik részében viszont a bibliai ismereteket vizsgálják, melynek kérdéseit tájékoztatással együtt kiküldik a diákoknak.

Vasvári Pál Gimnázium

A Vasvári Pál Gimnázium intézményvezetője, Horváth József 150, hat évfolyamos tanulóról és 60 négy évfolyamos képzéshez szükséges felvételi kitöltésére jelentkezőről számolt be. Elmondta, ezek a számok folyamatosan változnak, hiszen néhány általános iskola összegyűjtve, egyben adja le a diákok jelentkezését. Arra, hogy mindenkivel, aki iskolájukban kívánja folytatni tanulmányait, személyesen beszélgessenek nincs lehetőség. Régebben voltak ezirányú próbálkozásaik, de szülői visszajelzések alapján felhagytak vele szubjektivitása okán, ugyanakkor a rengeteg jelentkező miatt kapacitásuk sincs erre.

Székesfehérvári SZC Vajda János Technikuma

Bicskén a Székesfehérvári SZC Vajda János Technikumában eltérőek a jelentkezés szabályai. Bottlik Zoltán, az iskola igazgatója elmondta, a technikumba felvételizőktől kérték a központi felvételi teljesítését. A szakképző iskolába jelentkezők a hároméves szakmai tanulmányokat követően nem tesznek érettségi vizsgát, így nekik nem kell kitölteniük a felvételi feladatsort. A többi iskolához hasonlóan ide is folyamatosan érkeznek a vizsgára való jelentkezések, de jelen állás szerint várhatóan több mint 120 tanuló írja majd ebben az intézményben a felvételit.

A megkérdezett intézményvezetők mindhárman megerősítették, a felvételit ezúttal is a hagyományos, személyes részvétellel teljesíthetik a diákok. A szigorú járványügyi intézkedéseket mindenhol betartják, melyek várhatóan a tavaszi érettségi vizsgákra vonatkozó előírásokkal egyeznek majd.