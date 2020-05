Végeztek a régészek a déli összekötő útnál

Karperectöredék, római kori kerámiák is előkerültek a leendő déli összekötő út építését megelőző feltáráson.

Április eleji cikkünkben írtunk róla, hogy ásnak már a székesfehérvári déli összekötő út „alatt” a régészek, a Váralján, túl a Volán-telepen.

Belegrai Tamás, a Szent István Király Múzeum régésze számolt be az elvégzett munkáról.

– A déli összekötő útnál a Várkapitányság Nzrt. megbízásából végeztünk teljes felületű megelőző feltárást, megközelítőleg 9200 négyzetméter volt az előirányzott terület, ebből valamivel kevesebbet tártunk föl, a közműnyomvonalakat kihagytuk. Április elején kezdtünk, bő másfél hónapot töltöttünk kint.

Most a feltárt terület visszatemetése zajlik – mondta, ez várhatóan a jövő hét elején befejeződik.

– A humuszolás megkezdésekor egyből jelentkeztek árkok, a felméréseknek köszönhetően biztossá vált, hogy ezek az árkok négyzetes, lekerekített sarkú területeket határolnak körbe, mintha egyfajta telekrendszer lenne. Nem kerültek elő házak, tárolóvermek, ezért azt feltételezzük, hogy ez egy állattartó településrész lehetett. Továbbá több árokban jelentkeztek furcsa, vasas elszíneződésű beásások. Később találtunk érintetlen vasas területeket is, amelyek gyepvasérclelőhelyek voltak. Így az állattartás mellett ipari célú felhasználás is szóba jöhet. A területen előkerült középkori kerámia is, de az árokrendszerek inkább a római korra tehetőek, mivel a feltárás előrehaladtával szép mennyiségű római kori kerámia került elő, továbbá a terepi megfigyelések alapján egy gagát karperectöredék is, és több tegulát is találtunk – mondta el Belegrai Tamás.