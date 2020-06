Védjegyévé vált széles mosolyával tartja Toppantó alkalmait Besenyei Andrea

Besenyei Andrea táncos szülők gyermekeként csöppent bele a kultúrába.

12 éve foglalkozik gyerekekkel, és rengeteg kis talpacska toppantott már együtt vele bölcsődei, óvodai, iskolai csoportjaiban, és megannyi játékos, éneklős, zenés percet töltöttek el együtt a családokkal.

Ha röviden kellene összefoglalnia a Toppantó lényegét, mi lenne az?

– A Toppantó játék, zene, dalok, mondókák, öröm, kacagás, vidámság, tánc, közösségi élmény gyereknek és felnőttnek, anyának, apának, papának, nagyinak, babának. Önkifejezés, kompetenciafejlesztés, a kultúránkkal való ismerkedés, közösségi élmény minden résztvevő számára. Ezeket a gyerekek megtapasztalhatják a foglalkozásokon, táncházainkban és táborainkban is!

Mikor és hogyan kezdődött, mi motiválta, hogy belevágjon?

– Nagyjából 16 éves lehettem, amikor lehetőséget kaptam a néptánctanáromtól, hogy asszisztensként segítsek neki. Hihetetlenül boldog voltam, és azóta is hálás vagyok Pajor Jánosnak, hogy elindított ezen az úton. Rögtön tudtam, hogy itt a helyem. Gimnázium után néptánc szakon folytattam tanulmányaimat, majd óvodapedagógusként is végeztem, de közben már saját gyerekcsoportjaim voltak. Majd pár évig „Az Így tedd rá!” programban dolgoztam, ami szintén ha­sonló nézeteket vall. Itt sokat tanulhattam, fejlődtem szakmailag. 2019 ja­nuárjában pedig ezt a csodás utat megkoronázva megszületett a Toppantó. 12 éve az életem, hivatásom a néptánc, amit játékosan, fogyasztható, élvezetes formában igyekszem átadni mindenhol, amerre csak járok.

Beloiannisz egy görög nemzetiségi község, csodás környezetben. Különleges lehet ott is tanítani?

– Nagyon öröm számomra, hogy a görög hagyományok mellett a magyar kultúra is helyet kaphat. A szomszédos településen, Iváncsán is tanítok az általános iskolában néptáncot. Mivel a testvérem is ott él a családjával, így különösen fontos térség ez a számomra.

A repertoár nagyon színes, de ha jól tudom, a foglalkozásain újdonságként a gyerekjóga is helyet kap.

– Itt helyesbítenék egy kicsit. Nyaranta több gyerektábort is szervezünk, és megkeresett egy kedves hölgy, hogy szívesen kooperálna velem. Nagyon hiszek az összefogás erejében, és megállapodtunk, hogy a táborban jógafoglalkozásokat tart majd a gyerekeknek, mert fontosnak tartom, hogy a mozgás minél több szegmensével ismerkedjenek meg.